Bomba na Espanha: Real Madrid quer tirar 9 títulos do Barcelona

O Real Madrid apresentou um relatório de 50 mil páginas à UEFA. O documento está relacionado ao caso Negreira, no qual o FC Barcelona é acusado de subornar a arbitragem. O Real Madrid quer que todos os títulos nacionais do Barça entre 2001 e 2018 sejam retirados.

O caso Negreira já se arrasta há alguns anos. Uma investigação em 2019 mostrou que o Barça pagou entre 2001 e 2018 cerca de 7,3 a 8,4 milhões de euros a empresas ligadas ao presidente da associação de árbitros: Negreira.

Os pagamentos foram interrompidos em 2018, quando Negreira deixou a associação. O Barcelona afirmou que se tratava de consultoria externa legítima: relatórios técnicos sobre árbitros, em apoio à comissão técnica. O Ministério Público ainda investiga se os pagamentos tinham como objetivo influenciar decisões de arbitragem (corrupção esportiva).





Negreira teria declarado ao fisco que o Barcelona pagava “para que não fossem tomadas decisões de arbitragem contra eles”, ou seja, para garantir neutralidade. Agora, o Real Madrid quer levar o Barcelona por esse caso aos juízes da UEFA.

Foi o próprio Real Madrid que divulgou a notícia em seu site de que o relatório de 50 mil páginas foi apresentado à UEFA. “A UEFA confirmou o recebimento da denúncia apresentada pelo Real Madrid CF e a continuidade da investigação sobre os pagamentos feitos pelo FC Barcelona nos últimos vinte anos ao ex-vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros.”

“A denúncia apresentada pelo nosso clube contém ampla documentação e provas sobre fatos muito graves que afetam diretamente a integridade da competição e a confiança no sistema de arbitragem.”

“O Real Madrid considera essencial que, assim que a UEFA tiver recebido essa documentação, a investigação prossiga o mais rapidamente possível até uma conclusão completa e que as instâncias competentes tomem as decisões correspondentes com base na gravidade dos fatos comprovados.”

“Nosso clube seguirá colaborando ativamente com a UEFA e tomará todas as medidas possíveis para esclarecer fatos que, segundo a UEFA, não estão em conformidade com os princípios de integridade, transparência e fair play que deveriam reger o futebol europeu.”

O Diario AS trouxe mais informações sobre o objetivo do Real Madrid. Segundo o jornal esportivo, os Merengues querem que a UEFA retire todos os títulos do Barcelona entre 2001 e 2018 (nove no total). O Real Madrid recorreu à UEFA porque algumas infrações do Barcelona já prescreveram na justiça desportiva espanhola.