Fontes da imprensa italiana confirmaram que Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal da Arábia Saudita, decidiu deixar o clube ao fim de seu contrato, no encerramento da atual temporada, desferindo assim um duro golpe na diretoria do clube, que esperava dar continuidade ao seu projeto com ele nos próximos anos.

Inzaghi se transferiu para Riad no verão de 2025, apenas alguns dias após a derrota da Inter na final da Liga dos Campeões da Europa, para iniciar um novo capítulo em sua carreira na Arábia Saudita.

Sua passagem pelo Al-Hilal foi marcada por uma mistura de sucessos e fracassos: ele conquistou a Copa do Rei na temporada passada, mas perdeu o título do Campeonato na última rodada para o Al-Nassr, comandado por Cristiano Ronaldo, em um cenário dramático que ainda está gravado na mente dos torcedores do clube.

Sob o comando do treinador italiano, o Al-Hilal manteve seu retrospecto invicto em 47 partidas consecutivas, em uma sequência histórica, antes de o Neom pôr fim a ela em setembro passado.

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De acordo com o renomado jornalista italiano Nicolò Schira, o ex-treinador da Inter e da Lazio não renovará seu contrato com o clube saudita, que se estende até junho próximo e é avaliado em cerca de 26 milhões de euros por ano, um dos salários mais altos no mundo da treinamento.

Espera-se que sua decisão abra as portas para amplas especulações sobre seu retorno ao Campeonato Italiano, a Serie A, onde já conquistou o título do Campeonato, o Scudetto, além de duas Copas da Itália e três Supercopas da Itália com a Inter, tendo também chegado com o clube à final da Liga dos Campeões da Europa em duas ocasiões.

Reportagens da imprensa já haviam apontado, em outubro passado, a possibilidade de sua transferência para comandar a Juventus ou o Napoli, além do interesse de clubes da Premier League inglesa, o que torna seu próximo destino um dos assuntos mais quentes no mercado de treinadores da Europa.