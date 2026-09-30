Bomba: Cristiano Ronaldo deixa Portugal com efeito imediato

Cristiano Ronaldo deixou a seleção de Portugal com efeito imediato, segundo informa o jornal espanhol MARCA. De acordo com o periódico, a última coletiva de Jorge Jesus foi o motivo direto para a decisão.

Ronaldo e Jesus estão em conflito há alguns dias. O atacante precisou permanecer no banco durante os noventa minutos contra a Noruega (vitória por 2 a 1) e demonstrou visível irritação com isso. Ele também decidiu não agradecer aos torcedores visitantes que viajaram para acompanhar a equipe.

Na sequência, Ronaldo viajou com a seleção para a Dinamarca, onde está marcado o próximo duelo pela Liga das Nações. No entanto, Ronaldo não disputará mais essa partida.





Na noite de quarta-feira, ele embarcou em seu jatinho particular e partiu para Madri. A situação escalou em poucos minutos na noite de quarta-feira, após a entrevista coletiva, logo depois de Jorge Jesus, atual técnico de Portugal e seu ex-treinador no Al Nassr (com quem venceu o campeonato saudita), dizer que não havia problema com CR7.

“Ele não se recusou a treinar. Não há nada acontecendo com Ronaldo”, começou Jesus. As palavras que disse em seguida são, segundo o MARCA, provavelmente a razão para a saída do atacante de 41 anos.

"Posso prometer o que eu quiser. Eu sou o técnico. Disse a Ronaldo que ele não jogaria. Vou te colocar no banco. Se eu precisar de você por 30 minutos, você joga; se não, não. Nenhum jogador pode me fazer mudar de ideia. Nem ele, nem qualquer outra pessoa no mundo do futebol. Nenhum presidente. Nunca, absolutamente ninguém."

Segundo o MARCA, tudo indica que a carreira de Ronaldo na seleção está chegando ao fim dessa forma, de maneira trágica. Ele disputou, ao todo, 234 partidas por Portugal.