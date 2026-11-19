Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Matteo Darmian fala sobre o início de sua nova experiência no Bologna.

O experiente defensor, contratado como jogador livre após deixar a Inter sem custos de transferência no fim da temporada passada, quando seu contrato terminou em 30 de junho, declarou em entrevista ao Il Corriere dello Sport: "O técnico Raffaele Palladino me chama de professor? Fico feliz em receber essas demonstrações de apreço, inclusive de ex-companheiros e treinadores. Como não sou um jogador que chama a atenção com uma jogada especial, sempre procurei dar o máximo nos treinos para chegar ao jogo o mais preparado e atento possível. A capacidade de antecipar as jogadas? É algo que faço naturalmente, também por instinto e experiência. Não há grande segredo: tudo está no trabalho diário".

"A classificação para as competições europeias certamente é algo motivador. Nos últimos anos, o Bologna foi muito bem e alcançou objetivos e resultados importantes. É preciso ter ambição e olhar para a frente, mas acho que ainda é cedo para fazer planos desse tipo".

"Foram 6 anos maravilhosos na Inter, nos quais tive a oportunidade de conquistar muitos títulos. Guardo comigo tudo o que vivemos e construímos, dentro e fora de campo. Também criamos uma ligação importante com os torcedores, e só posso falar bem daqueles anos".

Publicidade Publicidade

"Simone Inzaghi? Além de ser um grande treinador, guardo lembranças muito positivas dele".

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

"Como vivi, neste ano, o primeiro período de férias da minha carreira sem clube? Foi uma situação nova para mim, porque isso nunca tinha acontecido em toda a minha carreira. Eu queria continuar jogando e mantive os treinos, convencido de que uma oportunidade poderia aparecer. Sinto muito por Emil Holm, porque a possibilidade de vir para cá surgiu depois da lesão dele. Desejo a ele uma ótima recuperação. Quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava, sobretudo porque eu não podia treinar com um grupo. Essa foi a parte mais complicada".

"Quem me surpreendeu especialmente entre meus novos companheiros de equipe? Cambiaghi e Miranda são jogadores que têm qualidades importantes".

Publicidade

"Heggem demonstrou certo descontentamento por ter jogado pouco? Não vou entrar no mérito do comentário dele. Acho que, ao longo de uma temporada, todos são importantes para a equipe alcançar seus objetivos. Ele é um bom rapaz, um bom jogador que vai nos ajudar quando o treinador precisar dele".

"Eu aconselharia os jovens a jogar na Premier League? Minha passagem pelo Manchester United foi uma experiência importantíssima para a minha carreira. Ter a oportunidade de conhecer uma nova cultura, no campeonato mais bonito do mundo, certamente me fez crescer como pessoa e como jogador. Jogar no exterior é uma experiência que eu recomendaria a todos. Representar um clube importante, com uma história incrível, foi motivo de grande responsabilidade e também de muito orgulho".