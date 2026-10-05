Bola de Ouro, reviravolta nas odds: Yamal supera Kane, poucas esperanças para Mbappé e Kvara

Parecia a vez do Bola de Ouro voltar para um jogador inglês, a primeira no novo século e 28 anos após o feito de Micheal Owen, mas nas últimas horas Lamine Yamal ultrapassou com força Harry Kane, por muitas semanas o grande favorito nas odds. Na Planetwin365 Betflag a primeira vez do fenômeno espanhol cai de 3,50 para 1,75, enquanto o feito do capitão da Inglaterra sobe de 1,60 para 2,25. Para os jurados, apesar de uma Copa do Mundo abaixo das expectativas, ter vencido a Copa do Mundo na primeira tentativa impulsiona as ambições de Yamal, que supera Kane, autor de 72 gols em 2025-26 por Bayern de Munique e seleção.





Para os bookmakers, será uma disputa entre dois: bem distantes, a 20,00, estão o MVP da última Liga dos Campeões, Khvicha Kvatartskhelia, e Kylian Mbappè, que fecha a temporada como artilheiro de La Liga, Liga dos Campeões e Copa do Mundo, mas ainda terá de adiar o encontro com a primeira Bola de Ouro.