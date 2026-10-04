Thomas Müller, lenda da seleção alemã, entrou no debate em torno do prêmio Bola de Ouro ao escolher Michael Olise e Kylian Mbappé como os jogadores que lhe causaram a maior impressão durante a temporada 2025-2026.

O site Tribuna noticiou que Müller revelou suas duas escolhas surpreendentes em sua newsletter mensal, deixando de fora Harry Kane e Lamine Yamal, que estavam entre os nomes mais comentados na lista de candidatos.

Müller destacou Olise e Mbappé por seus níveis individuais, em especial pela capacidade de combinar criatividade, perigo ofensivo e habilidade de marcar gols.

Müller escreveu: "Para mim, há dois candidatos que me impressionaram mais do que os outros com suas atuações individuais, que são Michael Olise e seu parceiro ideal na Copa do Mundo, Kylian Mbappé".

O jogador, de 37 anos, considera que ambos possuem as qualidades necessárias para serem reconhecidos como os melhores do mundo.

E acrescentou: "Os dois combinam diversão, emoção e perigo diante do gol. E no nível dos detalhes, conseguem ser decisivos graças à habilidade e à força. Ao mesmo tempo, fazem tudo parecer extremamente fácil. Para mim, esses são os ingredientes de um jogador que pode vencer o prêmio de melhor jogador do mundo. Só é preciso um toque de magia".

Olise viveu uma temporada repleta de títulos com o Bayern de Munique, após conquistar a dobradinha nacional ao lado de Kane, embora seus números de gols tenham sido bem inferiores aos do atacante inglês.

Já Mbappé não conseguiu vencer nenhum título importante com o Real Madrid na última temporada. A campanha da França na Copa do Mundo, por sua vez, terminou nas semifinais, após a derrota para a Espanha, que acabou sagrando-se campeã.

Kane encerrou o período de avaliação como o maior artilheiro entre os jogadores que disputavam o prêmio, tendo marcado 73 gols por seu clube e pela seleção de seu país, enquanto Yamal conquistou o título do Campeonato Espanhol com o Barcelona e a Copa do Mundo com a Espanha.

Apesar dessas conquistas, Müller não incluiu nem Kane nem Yamal entre seus favoritos.



