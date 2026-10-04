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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Bola de Ouro: lenda da Alemanha choca Yamal em defesa de Mbappé

Barcelona
Real Madrid
Thomas Müller
K. Mbappe
L. Yamal
M. Olise
Alemanha
Espanha
Alemanha
França

Thomas Müller, lenda da seleção alemã, entrou no debate em torno do prêmio Bola de Ouro ao escolher Michael Olise e Kylian Mbappé como os jogadores que lhe causaram a maior impressão durante a temporada 2025-2026.

O site Tribuna noticiou que Müller revelou suas duas escolhas surpreendentes em sua newsletter mensal, deixando de fora Harry Kane e Lamine Yamal, que estavam entre os nomes mais comentados na lista de candidatos.

Müller destacou Olise e Mbappé por seus níveis individuais, em especial pela capacidade de combinar criatividade, perigo ofensivo e habilidade de marcar gols.

Müller escreveu: "Para mim, há dois candidatos que me impressionaram mais do que os outros com suas atuações individuais, que são Michael Olise e seu parceiro ideal na Copa do Mundo, Kylian Mbappé".

O jogador, de 37 anos, considera que ambos possuem as qualidades necessárias para serem reconhecidos como os melhores do mundo.

E acrescentou: "Os dois combinam diversão, emoção e perigo diante do gol. E no nível dos detalhes, conseguem ser decisivos graças à habilidade e à força. Ao mesmo tempo, fazem tudo parecer extremamente fácil. Para mim, esses são os ingredientes de um jogador que pode vencer o prêmio de melhor jogador do mundo. Só é preciso um toque de magia".

Olise viveu uma temporada repleta de títulos com o Bayern de Munique, após conquistar a dobradinha nacional ao lado de Kane, embora seus números de gols tenham sido bem inferiores aos do atacante inglês.

Já Mbappé não conseguiu vencer nenhum título importante com o Real Madrid na última temporada. A campanha da França na Copa do Mundo, por sua vez, terminou nas semifinais, após a derrota para a Espanha, que acabou sagrando-se campeã.

Kane encerrou o período de avaliação como o maior artilheiro entre os jogadores que disputavam o prêmio, tendo marcado 73 gols por seu clube e pela seleção de seu país, enquanto Yamal conquistou o título do Campeonato Espanhol com o Barcelona e a Copa do Mundo com a Espanha.

Apesar dessas conquistas, Müller não incluiu nem Kane nem Yamal entre seus favoritos.


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