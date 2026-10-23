Bola de Ouro: Kane é o favorito, Yamal vem atrás e Mbappé busca a virada

A expectativa pela Bola de Ouro aumenta e, como todos os anos, reacende o debate sobre quem merece receber o maior prêmio individual do futebol mundial, que será entregue em Londres na noite de segunda-feira, 26 de outubro. Na disputa pelo prestigiado troféu estão os protagonistas de uma temporada marcada por atuações decisivas, conquistas internacionais e grandes ambições pessoais.





Kane é o favorito, Yamal e Mbappé vêm atrás - Segundo as cotações da PokerStars, entre os principais candidatos à Bola de Ouro, Harry Kane é o favorito, com cotação de 1,45: a Chuteira de Ouro e as ótimas atuações nas diferentes competições fazem dele o nome a ser batido. Logo atrás aparece Lamine Yamal, a 3,25, estrela em ascensão do futebol mundial e protagonista de uma trajetória coroada pela conquista mundial. Mais distante, mas ainda na disputa pelo prestigiado prêmio, Kylian Mbappé aparece a 25,00, impulsionado por suas ótimas atuações. Entre as possíveis surpresas, por fim, está Khvicha Kvaratskhelia, a 75,00: candidato de fora do grupo de favoritos, ele pode apresentar como credenciais o título da Champions League e o prêmio de MVP da competição.

Entre os três primeiros: Messi ainda pode surpreender? - A Bola de Ouro não é apenas uma questão de novos protagonistas. Entre os nomes que continuam a atrair as atenções está, naturalmente, Lionel Messi, cotado a 5,00 para terminar entre os três primeiros.

O status de GOAT e as atuações extraordinárias na Copa do Mundo tornam inevitável a pergunta: o craque argentino ainda pode conquistar um lugar no pódio? É uma possibilidade que acrescenta mais um ponto de interesse esportivo à disputa.

O cenário às vésperas da premiação aponta, assim, para uma disputa cheia de motivos para debate: Kane larga na frente, Yamal tenta surpreender, Mbappé busca a consagração e Kvaratskhelia aparece como candidato de fora do grupo de favoritos. Com Messi na luta por um lugar entre os três primeiros, a corrida pela Bola de Ouro promete alimentar o debate até o veredicto final.