Bola de Ouro: Kane é o favorito, Yamal vem atrás e Mbappé busca a reação

A expectativa pelo Ballon d'Or aumenta e, como todos os anos, reacende o debate sobre quem merece receber o principal prêmio individual do futebol mundial, que será entregue em Londres na noite de segunda-feira, 26 de outubro. Na disputa pelo prestigioso troféu estão os protagonistas de uma temporada marcada por atuações decisivas, conquistas internacionais e grandes ambições pessoais.





Kane lidera, Yamal e Mbappé vêm atrás - Segundo as avaliações da PokerStars, entre os principais candidatos ao Ballon d'Or, Harry Kane é o favorito, com cotação de 1,45: a Chuteira de Ouro e as ótimas atuações nas diferentes competições fazem dele o nome a ser batido. Logo atrás aparece Lamine Yamal, com cotação de 3,25, jovem promessa do futebol mundial e protagonista de uma trajetória coroada por um título mundial. Mais distante, mas ainda na disputa pelo prestigioso prêmio, Kylian Mbappé tem cotação de 25,00, impulsionado por suas ótimas atuações. Entre as possíveis surpresas, por fim, está Khvicha Kvaratskhelia, com cotação de 75,00: candidato de peso que corre por fora, ele conta com o título da Champions League e o prêmio de melhor jogador da competição.

Entre os três primeiros: Messi ainda pode surpreender? - O Ballon d'Or não é apenas uma disputa entre novos protagonistas. Entre os nomes que continuam a atrair as atenções está, naturalmente, Lionel Messi, com cotação de 5,00 para terminar entre os três primeiros.

Seu status de GOAT e as atuações extraordinárias na Copa do Mundo tornam inevitável a pergunta: o craque argentino ainda pode conquistar um lugar no pódio? Essa possibilidade acrescenta mais um elemento de interesse esportivo à disputa.

O cenário às vésperas da premiação aponta, portanto, para uma disputa cheia de atrativos: Kane larga na frente, Yamal tenta surpreender, Mbappé busca a consagração e Kvaratskhelia aparece como candidato que corre por fora. Com Messi na briga por um lugar entre os três primeiros, a corrida pelo Ballon d'Or promete alimentar o debate até o resultado final.