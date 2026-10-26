O marroquino Achraf Hakimi, lateral do Paris Saint-Germain e da seleção de Marrocos, alcançou um feito histórico na corrida pela Bola de Ouro.
A conta oficial da Bola de Ouro anunciou que Hakimi ocupou a 13ª posição na edição de 2026.
De acordo com a conta "Stats Foot", especializada em estatísticas, Achraf Hakimi se tornou o primeiro defensor africano a entrar na lista dos 15 melhores jogadores do mundo em duas edições do prêmio Bola de Ouro.
O astro marroquino havia ocupado a sexta posição na corrida pela Bola de Ouro no ano passado.
Hakimi foi campeão com o Saint-Germain do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões da Europa, além da Supercopa da Europa, e também chegou com a seleção de Marrocos às quartas de final da Copa do Mundo de 2026.