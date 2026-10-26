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Ao VivoIngressos
Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Bola de Ouro: feito histórico de Hakimi na disputa pelo prêmio de melhor do mundo

A. Hakimi
PSG
Marrocos
Copa do Mundo
Liga dos Campeões
Campeonato Francês
Marrocos
França

É difícil repeti-lo

O marroquino Achraf Hakimi, lateral do Paris Saint-Germain e da seleção de Marrocos, alcançou um feito histórico na corrida pela Bola de Ouro.

A conta oficial da Bola de Ouro anunciou que Hakimi ocupou a 13ª posição na edição de 2026.

De acordo com a conta "Stats Foot", especializada em estatísticas, Achraf Hakimi se tornou o primeiro defensor africano a entrar na lista dos 15 melhores jogadores do mundo em duas edições do prêmio Bola de Ouro.

O astro marroquino havia ocupado a sexta posição na corrida pela Bola de Ouro no ano passado.

Hakimi foi campeão com o Saint-Germain do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões da Europa, além da Supercopa da Europa, e também chegou com a seleção de Marrocos às quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

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