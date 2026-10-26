Bola de Ouro 2026: Paris Saint-Germain mantém o prêmio de melhor clube

O Paris Saint-Germain foi premiado como o melhor clube masculino do mundo, durante a cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro 2026, oferecida pela revista France Football, no London Palladium, na noite desta segunda-feira.
A lista final de indicados havia incluído os clubes Arsenal, Bayern de Munique, Bodø/Glimt e Flamengo, além do Paris Saint-Germain, que garantiu o prêmio graças à conquista do título da Liga dos Campeões da Europa pela segunda vez consecutiva.
Ousmane Dembélé, vencedor do prêmio Bola de Ouro no ano passado, recebeu o troféu de melhor clube em nome da equipe parisiense, em uma nova confirmação do patamar alcançado pelo clube francês no cenário europeu e mundial.