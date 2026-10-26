Bola de Ouro 2026: Bukayo Saka conquista o Prêmio Sócrates de ações humanitárias

O inglês Bukayo Saka, estrela do Arsenal, conquistou o prêmio "Sócrates" de 2026, durante a cerimônia da Bola de Ouro, em reconhecimento aos seus esforços humanitários e às suas iniciativas beneficentes fora das quatro linhas, adicionando mais uma conquista à sua trajetória, mas desta vez longe de seus gols e de suas contribuições dentro de campo.

A homenagem a Saka veio em reconhecimento às suas contribuições no apoio a crianças carentes, depois de ter colaborado com a instituição beneficente alemã "BigShoe" para ajudar a financiar cirurgias de crianças na Nigéria, país de origem de seus pais, já que seu apoio contribuiu para a realização de 120 cirurgias em crianças que sofriam de problemas de saúde e de diversas doenças, entre elas hérnias e tumores cerebrais.

O prêmio Sócrates é concedido durante a cerimônia da Bola de Ouro, em colaboração entre a revista "France Football" e a organização "Peace and Sport", para homenagear personalidades ligadas ao futebol que usam sua fama e seus recursos a serviço da sociedade, apoiando iniciativas humanitárias, educacionais e de saúde, refletindo o papel que o esporte pode desempenhar para além dos limites da competição.

Saka se junta à lista de vencedores do prêmio Sócrates

O prêmio Sócrates foi lançado em 2022 e leva o nome do falecido craque do futebol brasileiro Sócrates, conhecido por suas posições sociais e pela defesa da democracia, tornando-se um dos prêmios que destacam o impacto humanitário das estrelas do esporte.

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O senegalês Sadio Mané foi o primeiro vencedor do prêmio, em 2022, em reconhecimento às suas iniciativas beneficentes em seu país, que incluíram o apoio a projetos de saúde e educação, entre eles a construção de um hospital e de uma escola em sua aldeia, Bambali.

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Em 2023, o brasileiro Vinícius Júnior venceu o prêmio, em reconhecimento aos seus esforços no apoio à educação de crianças e no combate ao racismo, especialmente por meio de sua fundação, que trabalha para oferecer oportunidades educacionais e desenvolver recursos digitais nas escolas públicas do Brasil.

Já a edição de 2024 viu a consagração da espanhola Jenni Hermoso, em reconhecimento às suas posições sociais e ao seu papel em dar visibilidade a questões de abuso e discriminação, enquanto o prêmio de 2025 foi para a fundação "Xana", ligada ao técnico espanhol Luis Enrique e sua família, pelo apoio a crianças acometidas por doenças graves e pelo amparo às suas famílias.

Com sua vitória na edição de 2026, Bukayo Saka se junta a essa lista, depois de suas iniciativas de apoio às crianças terem recebido atenção especial, confirmando que o impacto das estrelas do futebol não se limita ao que oferecem dentro de campo, mas se estende à sua capacidade de provocar mudanças concretas na vida dos outros.