Bogarde critica o zagueiro da seleção holandesa e defende um novo nome

Winston Bogarde está insatisfeito com o desempenho de Micky van de Ven na Copa do Mundo. O ex-jogador da seleção holandesa defende, em entrevista à revista “Voetbal International”, a escalação de outro jogador na posição de lateral-esquerdo.

“Micky van de Ven já disputou duas partidas nessa posição e não causou uma boa impressão. Acho que, até agora, Van de Ven é o pior zagueiro do time titular atual”, critica Bogarde duramente o lateral da Seleção Holandesa, pouco antes do último jogo da fase de grupos contra a Tunísia, nesta sexta-feira.

Bogarde faz uma avaliação severa do lateral-esquerdo, que é cobiçado pelo FC Barcelona. “Seu posicionamento é muito fraco e ele confia demais na sua velocidade. Enquanto isso, os adversários também têm jogadores velozes em campo. Basta olhar para aquele gol da Suécia contra a Holanda. Lá, ele foi simplesmente ultrapassado por Anthony Elanga ao longo de quarenta metros. Mesmo tendo vantagem.”

“Ele não era tão rápido assim?”, questiona em voz alta o ex-zagueiro da seleção holandesa. “Acho que devemos ficar felizes por Elanga não ter sido titular naquela partida. Se fosse, a Suécia provavelmente teria criado muito mais perigo pelo lado direito.”

Bogarde tem mais confiança no concorrente Jorrel Hato, que, aliás, ainda não jogou nem um minuto neste Mundial. “Ele é, de qualquer forma, muito melhor e mais à vontade com a bola do que Van de Ven. Também defensivamente, acho que ele é melhor. Jorrel evoluiu muito no Chelsea depois de um começo difícil. No meio da temporada, ele conquistou uma vaga no time titular e não a perdeu mais. Hato realmente se destacou no Chelsea, inclusive em partidas importantes.

“Acho que ele merece uma chance na Seleção Holandesa. Ele está pronto para isso”, concluiu Bogarde, dirigindo-se ao técnico Ronald Koeman. O lateral-esquerdo ainda teve tempo de jogo durante a preparação para a Copa do Mundo, mas agora é apenas reserva.

Bogarde ainda conhece Hato da época em que jogaram juntos no Ajax. Ele deu treinamento individual ao lateral por algum tempo em Amsterdã.