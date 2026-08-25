As duras declarações do diretor do NEC, Wilco van Schaik, sobre as condições no Bodø/Glimt também não passaram despercebidas na Noruega. Um porta-voz do clube norueguês respondeu às críticas e afirmou que o NEC não havia feito nenhuma reclamação previamente.

Van Schaik se mostrou notavelmente crítico em relação às instalações em Bodø. Principalmente a banheira de gelo fornecida, segundo o diretor-geral do NEC, esteve longe de corresponder ao que ele esperava de um ambiente de Champions League.

"Acabei de estar no vestiário, isso aqui é uma bagunça", disse Van Schaik. "Pedimos uma banheira e gelo. Acho que eles simplesmente pegaram uma banheira de alguma loja de material de construção e colocaram gelo dentro. Isso é realmente inacreditável."

As declarações repercutiram amplamente e também chegaram ao Bodø/Glimt. Ao jornal norueguês Nettavisen, um porta-voz do clube disse não se reconhecer na imagem traçada por Van Schaik.

"Nas últimas semanas, tivemos muito contato com o NEC e não recebemos nenhum retorno de que havia coisas fora do lugar", afirmou o porta-voz. Segundo o norueguês, além disso, não há nada de extraordinário na banheira que foi preparada para o NEC.

"A mesma banheira estava lá quando Manchester City e Inter jogaram aqui, e ninguém disse nada sobre isso", continuou ele. "Esta é a primeira vez que ouvimos que há algo errado com ela. Nós acreditamos que entregamos o que foi pedido."

Na sequência, o porta-voz colocou ainda mais em perspectiva as críticas de Van Schaik. "Há equipes que oferecem latas de lixo cheias de gelo, então existem alternativas muito piores", concluiu o assessor de imprensa do Bodø/Glimt.

As declarações, aliás, já renderam a Van Schaik muitas críticas na segunda-feira, tanto de torcedores holandeses quanto noruegueses no X. "Que desrespeito inacreditável", escreveu uma pessoa, enquanto outro usuário afirmou: "E ainda assim passar vergonha sem qualquer chance. Esse papo depois da semana passada... O holandês definitivo, ele, tanta conversa. Vamos, Bodø!"

O jornalista norueguês Sigve Kvamme ironizou no X: "Só quando o gigantesco clube NEC Nijmegen — um clube cujo nome você precisou procurar — vai a Aspmyra é que se critica pesadamente a falta de instalações."

Enquanto isso, o NEC precisa encontrar a resposta principalmente em campo na noite de terça-feira. O time de Nijmegen precisa apagar a derrota anterior por 3 a 1 para seguir sonhando com a fase de liga da Champions League. Em caso de eliminação, restará ao NEC a fase de liga da Europa League como consolo.

A bola rola na noite de terça-feira, às 21h, no já muito comentado Aspmyra Stadion.







