As duras declarações do diretor do NEC, Wilco van Schaik, sobre as condições no Bodø/Glimt também não passaram despercebidas na Noruega. Um porta-voz do clube norueguês respondeu às críticas e afirmou que o NEC não havia apresentado nenhuma reclamação previamente.

Van Schaik se mostrou notavelmente crítico em relação às instalações em Bodø. Principalmente o banho de gelo fornecido, segundo o diretor-geral do NEC, estava longe de corresponder ao que ele esperava de um ambiente de Liga dos Campeões.

“Acabei de estar no vestiário, isso aqui é uma bagunça”, disse Van Schaik. “Pedimos uma banheira e gelo. Pelo que entendi, eles simplesmente pegaram uma banheira de alguma loja de materiais de construção e colocaram gelo dentro. Isso é realmente inacreditável.”

As declarações repercutiram amplamente e também chegaram ao Bodø/Glimt. Em entrevista ao norueguês Nettavisen, um porta-voz do clube afirmou que não se reconhece na imagem traçada por Van Schaik.

“Tivemos muitas conversas com o NEC nas últimas semanas e não recebemos nenhum retorno de que houvesse coisas fora do lugar”, disse o porta-voz. Segundo o norueguês, além disso, não há nada de excepcional na banheira que foi preparada para o NEC.

“A mesma banheira estava lá quando Manchester City e Inter jogaram aqui, e ninguém disse nada sobre isso”, continuou ele. “Esta é a primeira vez que ouvimos que há algo errado com ela. Nós acreditamos que entregamos o que foi pedido.”

Na sequência, o porta-voz colocou as críticas de Van Schaik ainda mais em perspectiva. “Há equipes que oferecem latas de lixo cheias de gelo, então existem alternativas muito piores”, concluiu o assessor de imprensa do Bodø/Glimt.

As observações de Van Schaik, aliás, já renderam a ele muitas críticas na segunda-feira, tanto de torcedores holandeses quanto noruegueses no X. “Que atitude incrivelmente desrespeitosa”, escreveu alguém, enquanto outro usuário afirmou: “E ainda assim levar uma surra sem chance. Esse papo depois da semana passada… Ele é o holandês definitivo, tanta conversa fiada. Vamos, Bodø!”

O jornalista norueguês Sigve Kvamme ironizou no X: "Só quando o gigante NEC Nijmegen – um clube cujo nome você teve que pesquisar rapidinho – vai a Aspmyra é que surgem duras críticas à falta de estrutura."

Enquanto isso, o NEC precisa encontrar uma resposta principalmente dentro de campo na noite de terça-feira. O time de Nijmegen terá de apagar a derrota anterior por 3 a 1 para seguir com perspectivas de alcançar a fase de liga da Liga dos Campeões. Em caso de eliminação, restará ao NEC a fase de liga da Liga Europa como rede de segurança.

O pontapé inicial será às 21h desta terça-feira, no Aspmyra Stadion, que já vem sendo muito comentado.







