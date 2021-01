Boca Juniors x River Plate: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Mesmo com a proximidade dos duelos contra Santos e Palmeiras pelas semis da Libertadores, argentinos vão a campo com força máxima

e se enfrentam pela penúltima rodada do grupo A da Copa Diedo Maradona neste sábado (02). Mais do que a rivalidade história, o confronto vale a lideranã do grupo, que tem os dois gigantes argentinos empatados com sete pontos cada. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , e cobertura em tempo real da Goal. Acompanhe todos os lances clicando aqui.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Boca Juniors x River Plate DATA Sábado, 2 de janeiro de 2021 LOCAL La Bombonera, Buenos Aires (ARG) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?





A partida entre Boca Juniors e River Plate terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mesmo classificados para as semifinais da , onde enfrentam e já na próxima semanas (dias 5 e 6 de janeiro), Boca e River vão a campo com força máxima para o duelo pela Copa Diego Maradona.

Empatados com sete pontos cada no grupo A da competição, os clubes podem garantir a vantagem necessária sobre o rival neste duelo, já que somente um de cada grupo avança para a partida final do torneio.

Sem muito segredo, os dois times já divulgaram suas escalações para o confronto deste sábado. Confira:

📋 Lista de concentrados para enfrentar este sábado a las 21.30 a River por la Copa Diego Maradona.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/PpJzqjW6Ik — . Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) January 1, 2021

Repasá la lista de 23 convocados por Marcelo Gallardo para el Superclásico de este sábado ✔#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/zZGfZFN6Zb — River Plate (@RiverPlate) January 1, 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Boca Juniors

JOGO CAMPEONATO DATA Boca 2 x 0 Copa Libertadores 23 de dezembro de 2020 Boca 3 x 0 Copa Diego Maradona 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boca x Santos Copa Libertadores 6 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília) x Boca Copa Diego Maradona 10 de janeiro de 2021 A confirmar

River Plate

JOGO CAMPEONATO DATA Huracán 1 x 3 River Copa Diego Maradona 20 de dezembro de 2020 River 2 x 1 de Sarandi Copa Diego Maradona 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas