Boca Juniors e a vocação de ser o maior pesadelo do Brasil na Libertadores

Argentinos confirmam fama de carrascos contra o Inter e eliminam 17º brasileiro em fases de mata-mata da Libertadores

Campeão de seis edições da , o voltou a mostrar que é o terror dos brasileiros na competição. Após eliminar o de Alegre na noite desta quarta (9), o time da capital argentina ostenta um recorde invejável.

Das 20 vezes em que encarou brasileiros no mata-mata da Liberta, o Boca levou a melhor em nada menos do que 17 vezes.

As únicas três vezes em que terminou eliminado foram em 1963 (primeiro confronto contra brasileiros no mata-mata, contra o de Pelé), em 2008 contra o e em 2012 contra o (final que rendeu o primeiro título do na competição).

Entre os maiores alvos do Boca Juniors estão e , eliminados três vezes cada um pelos argentinos na competição (2000, 2001 e 2018 e 1977, 2008 e 2018, respectivamente).

Na história da Libertadores o Boca já encarou brasileiros 54 vezes, e os números comprovam o bom desempenho dos xeneizes contra os maiores rivais. São 24 vitórias dos argentinos, com 15 empates e apenas 14 derrotas. O saldo de gols também é muito positivo, com 79 gols marcados e 59 sofridos.

Com a classificação sobre o Inter (em partidas atrasadas devido ao falecimento de Diego Armando Maradona), o Boca avança para as semifinais da Libertadores, onde enfrentará o também argentino , responsável pela eliminação do .