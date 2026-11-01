O Boca Juniors venceu o clássico Superclásico diante de seu rival tradicional, o River Plate, após derrotá-lo por um gol a zero, no confronto que reuniu as duas equipes na noite de domingo no estádio "La Bombonera", pela penúltima rodada do Campeonato Argentino, torneio Clausura, conquistando uma vitória preciosa que o devolveu à liderança da tabela anual, a uma rodada do fim das competições.

O Boca Juniors deve sua vitória a Lautaro Di Lollo, que marcou o único gol da partida, dando a seu time 3 pontos de enorme importância diante de sua torcida, em um confronto marcado por grande tensão, que terminou com 9 jogadores nas fileiras do River Plate, após a expulsão de Lucas Martínez Quarta aos nove minutos e, em seguida, de Gonzalo Montiel aos 79 minutos.

A vitória elevou a pontuação do Boca para 60 pontos na tabela anual, recuperando a liderança com um ponto de vantagem sobre o Rosario Central, que havia vencido o Sarmiento pelo placar de 2 a 1 na sexta-feira, voltando-se as atenções para a última rodada, que definirá o dono da primeira colocação, quando o Boca enfrentar o Defensa y Justicia, buscando encerrar as competições no topo.

Este resultado ganha importância redobrada para o Boca Juniors, que já garantiu a classificação para a final da Copa Sul-Americana, onde terá encontro marcado com o Atlético Mineiro no dia 21 de novembro em Barranquilla, além de se preparar para disputar a semifinal da Copa da Argentina diante do Banfield no dia 14 de novembro.

O time argentino também garantiu sua vaga na próxima edição da Copa Libertadores, dando continuidade à disputa em mais de uma frente durante a fase decisiva da temporada.

Por outro lado, as contas do River Plate ficaram mais complicadas após a derrota no dérbi, já que sua pontuação estacionou em 23 pontos no Grupo 2, e ele passou a ser obrigado a conquistar um resultado positivo diante do Aldosivi na última rodada, a fim de garantir a classificação para a próxima fase do torneio Clausura, que representa sua última chance de salvar a temporada.