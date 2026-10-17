Boa notícia para Yamal: lesão inesperada atinge o coração do Paris e de Enrique

A alegria do Paris Saint-Germain não foi completa após a vitória conquistada no estádio do Strasbourg, por 3 a 1, na noite de sábado, pelo Campeonato Francês.

O jornal Sport informou que Luis Enrique, técnico do Paris, apostou em mudanças amplas na escalação para distribuir o esforço físico, visando o importante confronto contra o Barcelona na Liga dos Campeões.

Mas ele foi obrigado a recorrer a alguns de seus titulares depois do intervalo, para colocar a partida de volta nos trilhos, após o jogo ficar mais complicado.

O Paris conseguiu virar o resultado no segundo tempo, e Ousmane Dembélé foi o grande destaque da partida. O atacante francês deu a assistência para o gol de empate marcado por Zabarnyi, antes de completar a virada com um belo gol após um trabalho individual notável.

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Nos acréscimos, Désiré Doué sacramentou a vitória, depois de o Strasbourg não ter conseguido aproveitar a inferioridade numérica do time parisiense.

Mas Nuno Mendes foi a notícia negativa da partida. O lateral português, que entrou em campo depois do intervalo, foi obrigado a deixar o gramado por sentir dores físicas.

E com as substituições esgotadas, o Paris se viu obrigado a disputar os minutos finais com dez jogadores, o que aumentou a apreensão na etapa final do confronto.

Será preciso esperar as próximas horas para saber a gravidade da lesão de Nuno Mendes, já que a evolução de seu quadro será fator decisivo para definir sua situação para o duelo contra o Barcelona.

A possível ausência do lateral português representaria um golpe duro para Luis Enrique, especialmente por sua capacidade de reduzir o perigo de Lamine Yamal, a quem conseguiu parar em confrontos anteriores.

Assim, a condição física de Nuno Mendes se tornou um dos principais pontos de interrogação dentro do Paris Saint-Germain, poucos dias antes do confronto decisivo contra o Barcelona.