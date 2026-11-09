A seleção da Argélia recebeu dois novos golpes antes dos confrontos contra o Togo nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, depois que a Federação Argelina de Futebol anunciou a ausência da dupla Mohamed Bachir Belloumi e Jaouen Hadjam por lesão, que se juntam ao goleiro Abdellatif Ramdane, que deixou a concentração após a morte do pai.

A Federação Argelina esclareceu, em comunicado oficial nesta segunda-feira, que a lesão impediu Belloumi e Hadjam de se juntarem às fileiras da seleção, no momento em que o técnico Ibrahim Hamdani se prepara para disputar dois confrontos importantes diante do Togo nos dias 14 e 17 de novembro deste ano, pela terceira e quarta rodadas das eliminatórias.

Hadjam, zagueiro do Brighton da Inglaterra, havia ficado no banco de reservas durante a vitória de sua equipe sobre o Brentford por 2 a 0, no domingo, pela Premier League, enquanto o atacante Belloumi ficou fora da derrota do Hull City diante do anfitrião Arsenal por 1 a 0, no sábado.

A comissão técnica decidiu convocar o zagueiro Fahem Ben Aïssa Yahia, jogador do Mantova, que disputa a segunda divisão italiana, para suprir a ausência de Hadjam.

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A Federação Argelina já havia anunciado anteriormente a convocação do goleiro Rayan Yesli, jogador do Olympique Akbou, para substituir Abdellatif Ramdane, que foi dispensado de participar da concentração devido à morte do pai.

A seleção da Argélia lidera a classificação do Grupo 9 com 4 pontos, conquistados nas duas primeiras rodadas, à frente por uma diferença de um ponto sobre a Zâmbia e o Togo, enquanto a seleção do Burundi ocupa a última posição com um ponto.