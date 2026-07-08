Blind revela quem deu luz verde para seu retorno ao Ajax

Daley Blind está muito feliz com seu retorno ao Ajax. Houve outras opções nas últimas semanas, mas o zagueiro de 36 anos sempre teve esperança de uma terceira passagem pela Johan Cruijff ArenA.

“As conversas já estavam em andamento há algum tempo. Era só uma questão de esperar o momento certo, quando as peças do quebra-cabeça se encaixassem”, explicou Blind na quarta-feira, após seu primeiro treino no Ajax, em entrevista à Voetbal International.

“Você mantém suas opções em aberto e havia alguns clubes que se manifestaram, mas não eram necessariamente clubes para os quais eu quisesse muito ir”, disse Blind, mostrando-se seletivo em sua busca por um novo clube. “Eu disse ao meu agente e também à minha família: se o Ajax entrar em contato e ainda houver uma possibilidade, quero ver se dá para dar certo.”

“A porta foi se abrindo cada vez mais, então era meu grande desejo fazer isso. Então eu disse ao meu agente: você não precisa mais procurar outras opções se isso ainda estiver em jogo”, afirmou o lateral-esquerdo que voltou ao clube.

“Era isso que eu mais queria. A partir daí, muitas vezes é só uma questão de ter paciência e esperar. As conversas foram tão positivas que o diretor técnico Jordi Cruijff tomou a decisão”, esclareceu Blind, que assinou contrato de uma temporada em Amsterdã.

Blind volta a trabalhar diariamente com Míchel no Ajax. O técnico espanhol foi o treinador do experiente jogador nas últimas três temporadas no Girona, que foi rebaixado da LaLiga.

“Isso sem dúvida influenciou, pois nos conhecemos bem. Posso ser muito importante no estilo de jogo dele e não foi à toa que joguei bastante com esse técnico nos últimos anos”, conclui Blind.