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Em um ataque, o mais virulento em anos, o ex-presidente da Federação Internacional de Futebol, Sepp Blatter, veio a público abrir fogo contra seu sucessor, Gianni Infantino, descrevendo-o como "ditador" e exigindo sua internação em um hospital psiquiátrico, em declarações que abalaram os bastidores do futebol mundial e trouxeram de volta à tona a antiga disputa pela presidência.

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O ataque de Blatter (90 anos) ocorreu em uma extensa entrevista à revista alemã "Der Spiegel", publicada nesta quarta-feira, na qual não deixou nada sem criticar na gestão de Infantino à frente da Fifa, desde o prêmio da paz concedido ao presidente norte-americano Donald Trump até os planos de venda dos direitos comerciais da Copa do Mundo, passando pela maneira como ele administra a organização internamente.

Blatter afirmou, em tom duro, durante a entrevista reproduzida pela rede francesa "France 24": "A Fifa está sofrendo, é liderada atualmente por uma pessoa que se permitiu ficar cega".

O prêmio da paz "vergonhoso"

Blatter criticou duramente a decisão de Infantino de criar um prêmio da paz pela Fifa e concedê-lo ao presidente norte-americano Donald Trump pouco antes do início da Copa do Mundo sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Blatter descreveu o prêmio como "vergonhoso", questionando: "Por que ele faz uma coisa dessas? Infantino concede um prêmio da paz a uma pessoa que declara guerra ao Irã pouco tempo depois? Isso é loucura".

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E acrescentou que decisões desse tipo prejudicam a imagem da Fifa e colocam a organização no centro dos conflitos políticos, longe de seu papel esportivo.

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"Ditador acima da lei"

O ataque de Blatter não parou por aí; ele chegou a descrever Infantino como um "ditador", afirmando que ele administra a Fifa com mão de ferro.

Ele disse: "Ele é um ditador, dirigentes da Fifa me dizem que ele não permite que ninguém entre no elevador com ele. Ele está acima da lei".

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Blatter acrescentou que é fácil para Infantino reunir apoio para sua reeleição junto às federações nacionais de futebol, porque ele fala com elas na linguagem do dinheiro, dizendo-lhes: "Se vocês votarem em mim, receberão muito mais dinheiro do que receberiam anteriormente".

Planos de venda da Copa do Mundo

Blatter também criticou os planos de Infantino, para depois da Copa do Mundo, de vender parte dos direitos comerciais do torneio no futuro, que foram cancelados após reações de indignação.

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Ele disse: "Infantino não conhece mais limites. Ele não entende nada disso".

E acrescentou, em sua declaração mais impactante: "Acho que talvez Infantino devesse ser internado em uma clínica psiquiátrica um dia".

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A crise do cartão vermelho

Blatter também criticou a decisão da Fifa de suspender o cartão vermelho dado ao atacante da seleção norte-americana Folarin Balogun após a intervenção de Trump antes de uma partida decisiva na Copa do Mundo neste verão.

Ele disse: "O cartão vermelho, essa é a pior coisa que se pode fazer. As leis podem ser interpretadas, mas as regras do jogo devem ser aplicadas a todos, e não podem ser interpretadas".

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A resposta da Fifa a Blatter

Quando a agência France Presse, segundo a "France 24", procurou a Fifa para comentar, a organização remeteu à sua resposta anterior à revista Der Spiegel, na qual refutou as declarações de Blatter.

A Fifa refutou as alegações de que Infantino tenha agido de maneira inadequada, dizendo que ele "cumpre suas obrigações como presidente por meio de suas viagens", e acrescentou: "A suspensão imposta a Folarin Balogun após receber o cartão vermelho foi revogada por órgãos judiciais independentes ligados à Fifa".

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A Fifa disse, em tom irônico, em seu comunicado: "O senhor Infantino de fato usa o elevador na Fifa, mas o faz na presença de outras pessoas".

Quem sucederá Infantino?

Embora Blatter tenha renunciado à presidência da Fifa em 2015 em meio a acusações de corrupção, tendo sido absolvido em dois julgamentos, o comitê de ética da Fifa o proibiu de exercer qualquer atividade ligada ao futebol. Mesmo assim, ele afirmou que "não se arrepende" de seu período à frente da organização.

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O dirigente japonês Kozo Tashima anunciou a intenção de se candidatar contra Infantino em sua tentativa de reeleição, mas Blatter indicou o presidente da Federação Internacional de Atletismo, Sebastian Coe, para sucedê-lo na presidência da Fifa.

O ex-presidente da Fifa disse: "O importante não é quem se candidata, o importante é não eleger o presidente atual. Coe também foi presidente do comitê de ética da Fifa, é uma personalidade forte. Seria bom que o presidente fosse da Inglaterra, o berço do futebol".

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Blatter esclareceu que não conversa com Infantino desde o início de 2016, numa referência à profundidade do rompimento entre os dois homens, que, ao que tudo indica, não terminará tão cedo.