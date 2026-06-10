Blatter critica a FIFA: a Copa do Mundo não deve ser disputada nos Estados Unidos

Joseph Blatter, ex-presidente da Federação Internacional de Futebol, criticou duramente seu sucessor, Gianni Infantino, em meio à crise envolvendo o árbitro somali Omar Artan, que foi impedido de entrar nos Estados Unidos e enviado de volta ao seu país poucos dias antes do início da Copa do Mundo de 2026.

Blatter afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal francês “L’Équipe”, que o que aconteceu é “algo inacreditável e insano”, considerando que permitir que a FIFA realize o torneio em um país que recusa a entrada de um árbitro internacional representa uma violação de um dos princípios fundamentais da organização.

Ele acrescentou: “Quando um país recebe a honra de organizar a Copa do Mundo, há duas regras indispensáveis: segurança e garantia de vistos de entrada para todos os dirigentes da FIFA, e não há nada mais oficial do que um árbitro. Se um país recusa a entrada de um árbitro, isso é um problema grave, e o torneio não deve ser realizado nesse país”.

O incidente ocorreu quando o árbitro internacional Omar Artan chegou ao aeroporto de Miami, na Flórida, como parte da equipe de árbitros que participaria do torneio organizado pelos Estados Unidos em parceria com o México e o Canadá. No entanto, as autoridades de imigração americanas consideraram-no “indesejável” em seu território e o enviaram de volta imediatamente para a capital somali, Mogadíscio.

Blatter, que presidiu a Fifa entre 1998 e 2015, afirmou que a responsabilidade recai, em primeiro lugar, sobre a Fifa, acusando a atual direção de abandonar esse princípio, e acrescentou: “Não é possível interromper o torneio agora, mas isso é vergonhoso... A Fifa abandonou um princípio que o país anfitrião não respeitou”.

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Por sua vez, a FIFA se isentou de responsabilidade, explicando em um comunicado sucinto que “não participa das medidas de imigração dos países anfitriões”.

Blatter não parou por aí, mas dirigiu uma crítica direta a Infantino, exigindo que ele demonstrasse mais firmeza diante do governo americano, ao afirmar: “O atual presidente precisa mostrar que é mais forte do que seu amigo íntimo na Casa Branca... Quando você começa a permitir que a política o controle, isso é ruim, e as outras federações também devem protestar.”

Apesar da dureza de suas declarações, Blatter parecia estar de bom humor e brincou: “Não tenho mais toda a minha mobilidade, mas ainda tenho um pouco da minha sanidade... Estou bem, estou feliz, tenho uma TV do tamanho de um campo de futebol e vou assistir à Copa do Mundo, porque o futebol é a minha vida”.

Blatter (90 anos) concluiu suas declarações dizendo: “Não estou sempre satisfeito com o que acontece, mas já não tenho mais a capacidade de mudar nada”.