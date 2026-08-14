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Hussein Hamdy

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Bicampeão europeu: morre lenda do Manchester United e do Arsenal

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Grande legado

Morreu, aos 78 anos, um ex-goleiro do Manchester United, do Arsenal e do Aston Villa.

De acordo com o jornal britânico "The Sun", Jimmy Rimmer, ex-goleiro do Manchester United e do Aston Villa, morreu aos 78 anos, depois de ter contribuído, ao longo de uma carreira que se estendeu por mais de 20 anos, para que ambos os clubes conquistassem uma Taça da Europa cada um.

Rimmer ajudou as duas equipes a vencerem a Taça da Europa durante sua longa carreira, que teve diversos momentos marcantes.

Rimmer é natural de Lancashire e começou sua carreira nas categorias de base do Manchester United, além de ter estado no banco de reservas durante a vitória do clube na final da Taça da Europa de 1968 sobre o Benfica.

Rimmer passou 9 anos no Manchester United e, na maior parte desse período, foi o goleiro reserva de Alex Stepney, antes de se transferir para o Arsenal em 1974.

A transferência de Rimmer para o Aston Villa, três anos depois, marcou o início do período mais bem-sucedido de sua carreira, no qual ele apresentou seu melhor nível pela equipe.

Rimmer disputou 229 partidas no Campeonato Inglês pelo Aston Villa e participou de todos os jogos da campanha do clube rumo à conquista da Taça da Europa de 1982, mas foi substituído apenas 9 minutos após o início da partida final contra o Bayern de Munique.

O Aston Villa afirmou em comunicado: "O Aston Villa sente profunda tristeza ao tomar conhecimento da morte de Jimmy Rimmer, campeão da Taça da Europa, aos 78 anos.

"Os corações de todos os integrantes do clube estão com a família e os amigos de Jimmy neste momento tão difícil."

Alex Stepney, ex-companheiro de Rimmer no Manchester United, manifestou suas condolências e escreveu: "Notícia extremamente triste saber da morte de Jimmy Rimmer. Descanse em paz, e todo o carinho para a família de Jimmy."

Stepney havia recorrido às redes sociais apenas um dia antes para revelar que Rimmer não estava em suas melhores condições após ter sofrido uma queda, antes de enviar seus votos de melhoras ao seu antigo companheiro de posição.

Rimmer deixou o Aston Villa em 1983 e passou três anos no Swansea City, antes de ter duas passagens curtas pelo Hamrun Spartans, em Malta, e pelo Luton Town, ambas em 1986.

Rimmer disputou apenas uma partida internacional pela seleção de seu país, tendo jogado pela seleção inglesa em um amistoso contra a Itália, durante seu período no Arsenal.

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