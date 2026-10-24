Beukema é protagonista no último minuto de duelo de peso entre Napoli e Roma que saiu do controle

Napoli e AS Roma protagonizaram um jogo eletrizante pela Serie A na noite de sábado. A equipe de Massimiliano Allegri abriu 2 a 0, cedeu o empate e voltou a ficar à frente graças a Scott McTominay, mas sofreu o gol do 3 a 3 nos minutos finais. O zagueiro do Napoli Sam Beukema teve um papel marcante no empate tardio da Roma.
Allegri escalou Noa Lang como titular no Napoli, formando o ataque com Rasmus Højlund e Matteo Politano, enquanto Beukema começou no banco. Pela Roma, três holandeses começaram a partida: Devyne Rensch como ala esquerdo, Marten de Roon no meio-campo e Donyell Malen como centroavante.
O jogo começou em ritmo intenso, com chances para os dois lados. Aos cinco minutos, De Roon impediu Højlund de levar perigo. Pouco depois, Rensch evitou um gol de Lang quase em cima da linha. Do outro lado, Malen teve uma grande oportunidade aos 24 minutos, mas o goleiro Alex Meret fez a defesa.
Aos 28 minutos, André-Frank Zambo Anguissa abriu o placar com um golaço. Após uma cobrança de falta de Politano, a Roma afastou a bola, e o meio-campista acertou uma bicicleta no canto oposto: 1 a 0. Na sequência, o Napoli teve chances de ampliar com Højlund e Mathías Olivera, mas o goleiro Pierluigi Gollini manteve sua equipe no jogo.
A Roma escapou de uma desvantagem maior e, pouco antes do intervalo, quase empatou. Após um escanteio, Bryan Cristante cabeceou na trave, e o Napoli foi para o intervalo com a vantagem mínima. Três minutos após o reinício, McTominay ampliou ao cabecear um cruzamento de Politano. Gollini só conseguiu defender a bola depois que ela cruzou a linha do gol.
Pouco depois do 2 a 0, Allegri precisou mexer na equipe quando Benoît Badiashile saiu lesionado. Beukema entrou aos 52 minutos. O Napoli teve uma grande chance de marcar o terceiro com Politano, mas Gollini fez uma bela defesa e evitou o 3 a 0. O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, reagiu com três substituições e colocou em campo, entre outros, Santiago Castro e Balerdi.
As mudanças deram resultado, e a Roma se recuperou por completo em cinco minutos. Aos 69, Matías Soulé tabelou com Malen e finalizou de esquerda para diminuir a diferença, em um lance no qual Beukema teve sua parcela de culpa. Cinco minutos depois, Balerdi aproveitou uma bola mal afastada após um escanteio e marcou de perto o 2 a 2.
O Napoli parecia ter garantido a vitória aos 83 minutos, quando McTominay acertou um belo chute de longe para fazer 3 a 2, mas Balerdi empatou de cabeça seis minutos depois: 3 a 3. Na jogada de ataque, Beukema havia caído após contato com Balerdi, mas não recebeu a falta e, ao se levantar, voltou tarde demais para impedir o empate. O VAR não considerou o contato uma infração. Revoltado, o técnico do Napoli, Allegri, recebeu cartão vermelho do árbitro Andrea Colombo por reclamar.