Beticovic faz barganha com a Argélia... e ameaça recorrer à FIFA após a eliminação da Copa do Mundo

A renovação do contrato de Vladimir Petković até 2028 se transformou em um pesadelo financeiro para a Federação Argelina de Futebol, depois que o técnico suíço exigiu uma quantia astronômica em troca de concordar com a saída, ameaçando recorrer à FIFA caso não recebesse o que considera seu “direito contratual”.

Poucos dias antes do início da Copa do Mundo de 2026, a Federação Argelina surpreendeu a todos ao anunciar a prorrogação do contrato de Petković até 2028, em uma medida descrita na época como uma “mensagem de estabilidade”; porém, após apenas um mês, todos os cálculos desmoronaram.

Os “Guerreiros do Deserto” foram eliminados nas oitavas de final pela Suíça, com uma derrota por 0 a 2 em uma partida que revelou a fragilidade da defesa e confirmou o fracasso da aposta em Luca Zidane e nos goleiros, fazendo com que a seleção voltasse para casa sem deixar nenhuma marca digna de nota desde que Petković assumiu o cargo em 2024.

A eliminação sem brilho levou a Federação a tomar uma decisão difícil: demitir o técnico de 62 anos, mas o que parecia ser uma simples decisão administrativa se transformou em uma batalha jurídica onerosa.

De acordo com o site “Foot Mercato”, Petković afirma que a rescisão de seu contrato — renegociado há apenas um mês — custará à Federação Argelina cerca de 5 milhões de euros, valor que ele insiste em receber integralmente e não pretende fazer nenhuma concessão.

Por outro lado, a Federação afirma que o contrato inclui uma cláusula que permite a rescisão amigável mediante o pagamento de apenas dois meses de salário, ou seja, 320 mil euros. A enorme diferença entre os dois valores acirrou a crise, especialmente com Petković ameaçando recorrer à FIFA para resolver a disputa a seu favor.

Esse impasse financeiro não ameaça apenas os cofres da Federação, mas também o futuro da seleção, já que essa complicada separação atrasará a contratação de um novo técnico em uma fase delicada que exige uma rápida reconstrução. No entanto, a decisão de prorrogação do contrato — que se pretendia que fosse uma garantia de estabilidade — tornou-se hoje um fardo pesado, cujo preço o futebol argelino poderá pagar por anos.