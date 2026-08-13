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Jonathan van Haaster

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Besiktas confirma favoritismo graças a Cerný e se classifica para os playoffs da Liga Europa

Besiktas x Hradec Kralove
Besiktas
Hradec Kralove
Liga Europa

O Besiktas garantiu vaga no playoff da Liga Europa às custas do Hradec Králové. As Águias Negras venceram o jogo de volta em Istambul, assim como a partida de ida na República Tcheca (0 a 1), pela diferença mínima: 1 a 0.

No Besiktas, o técnico Vincenzo Italiano abriu espaço para dois ex-jogadores da Eredivisie em sua escalação inicial: Orkun Kökçü e Václav Cerný. Milot Rashica, por outro lado, começou no banco, assim como a principal contratação Leandro Trossard.

Os tchecos precisavam marcar ao menos uma vez para levar a decisão à prorrogação. Com Vladimir Darida e Filip Cihak, também criaram perigo em algumas oportunidades, mas o gol não saiu.

Cinco minutos antes do intervalo, os visitantes ainda caíram na faca turca afiadíssima. Junior Olaitan lançou Cerný, que foi rápido demais para seu marcador direto e, com uma arrancada impressionante, finalizou no canto curto: 1 a 0.

Também depois do intervalo, o Hradec fez de tudo para voltar ao jogo. Ondrej Mihálik e Jakub Uhrincat, entre outros, porém, também não conseguiram balançar as redes.

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No Besiktas, que também criou o suficiente, Trossard entrou em campo depois do intervalo. O belga, que chegou do Arsenal, fez assim sua estreia e recebeu uma grande recepção dos torcedores do Besiktas.

O Besiktas vai enfrentar o Kauno Zalgiris nos playoffs. Os lituanos eliminaram o KÍ Klaksvík na fase preliminar da Liga dos Campeões, mas depois foram atropelados pelo Dinamo Zagreb (5 a 0, 1 a 2).

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