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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Bernardo Silva protege Vinícius da tempestade de críticas com uma mensagem clara

AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
B. Silva
Vinicius Junior
Grécia
Espanha
Portugal
Brasil

"Estou extremamente feliz em Madri"

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Bernardo Silva, astro do Real Madrid, enviou uma mensagem sobre seu companheiro no clube merengue, o brasileiro Vinícius Júnior, que atravessa uma fase extremamente difícil.

Vinícius tem buscado recuperar o nível habitual, depois de sofrer duras críticas nesta temporada e, em seguida, ser suspenso por 4 partidas de LaLiga, com sua situação agravada pelo brilho de seu companheiro Yan Diomande pelo lado esquerdo.

Vinícius participou, ontem, da partida contra o AEK Atenas pela Liga dos Campeões, mas teve uma atuação apagada, o que aumentou a intensidade das críticas a ele dirigidas.

Por sua vez, Silva disse, segundo o jornal "As": "Sinto uma felicidade imensa, pois a equipe me recebeu como um membro da família. Estou muito feliz em Madri. Luto para evoluir e para fortalecer minha relação com os companheiros".

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E prosseguiu: "Vinícius Júnior foi um jogador muito importante para o Real Madrid nos últimos anos, e todos no clube têm consciência da sua importância".

O jogador português concluiu reforçando a importância de Vinícius: "Precisamos de um jogador desse tipo para conseguirmos vencer".

 

 

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