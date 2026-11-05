Bernardo Silva, astro do Real Madrid, enviou uma mensagem sobre seu companheiro no clube merengue, o brasileiro Vinícius Júnior, que atravessa uma fase extremamente difícil.
Vinícius tem buscado recuperar o nível habitual, depois de sofrer duras críticas nesta temporada e, em seguida, ser suspenso por 4 partidas de LaLiga, com sua situação agravada pelo brilho de seu companheiro Yan Diomande pelo lado esquerdo.
Vinícius participou, ontem, da partida contra o AEK Atenas pela Liga dos Campeões, mas teve uma atuação apagada, o que aumentou a intensidade das críticas a ele dirigidas.
Por sua vez, Silva disse, segundo o jornal "As": "Sinto uma felicidade imensa, pois a equipe me recebeu como um membro da família. Estou muito feliz em Madri. Luto para evoluir e para fortalecer minha relação com os companheiros".
E prosseguiu: "Vinícius Júnior foi um jogador muito importante para o Real Madrid nos últimos anos, e todos no clube têm consciência da sua importância".
O jogador português concluiu reforçando a importância de Vinícius: "Precisamos de um jogador desse tipo para conseguirmos vencer".