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O holandês Steven Bergwijn, ponta do Al-Ittihad, comandou o ataque do time na partida contra o Neom pelo Campeonato Saudita, após se recuperar da lesão que sofreu recentemente.

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O Al-Ittihad recebe o Neom nesta sexta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jidá, pela 13ª rodada do Campeonato Saudita.

O alemão Jens Wissing, técnico do Al-Ittihad, divulgou a escalação oficial para a partida, que conta com Bergwijn, recuperado da lesão sofrida no jogo anterior.

O ponta holandês foi titular na vitória por 2 a 0 sobre o Pakhtakor, do Uzbequistão, na última segunda-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League da Ásia Elite.

O ex-astro do Tottenham Hotspur deixou o campo aos 84 minutos, após sofrer uma contusão na perna, o que levantou dúvidas sobre sua presença contra o Neom.

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No entanto, Bergwijn voltou aos treinos coletivos do Al-Ittihad nesta quinta-feira e ficou à disposição para o duelo com o Neom, sendo escalado como titular pelo técnico alemão Jens Wissing.

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Wissing também decidiu escalar o atacante nigeriano George Ilenikhena entre os titulares, no lugar do marroquino Youssef En-Nesyri, com Marwan Al-Sahafi completando o trio ofensivo.

Logo atrás desse trio de ataque estará o astro argelino Houssem Aouar, que formará o meio-campo ao lado do senegalês Dion Lopy e de Mukhtar Ali.

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Na defesa, o lateral-esquerdo Fares Abdi terá uma partida especial: será a primeira vez que enfrentará seu ex-clube, o Neom, que deixou para se transferir ao Al-Ittihad na última janela de transferências de verão.

Muhannad Al-Shanqeeti atuará na lateral direita, com Saad Al-Mousa e o português Danilo Pereira na zaga, à frente do goleiro sérvio Predrag Rajković.

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A escalação do Al-Ittihad ficou assim:

Goleiro: Predrag Rajković

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Defesa: Muhannad Al-Shanqeeti, Danilo Pereira, Saad Al-Mousa e Fares Abdi

Meio-campo: Mukhtar Ali, Dion Lopy e Houssem Aouar

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Ataque: Marwan Al-Sahafi, George Ilenikhena e Steven Bergwijn

O Al-Ittihad quer aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para conquistar mais uma vitória e seguir na briga pelas primeiras posições da tabela.

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O Al-Ittihad entra em campo na quinta colocação do Campeonato Saudita, com 24 pontos, somados em 7 vitórias, 3 empates e uma única derrota, sofrida diante do arquirrival Al-Hilal.

O time está 7 pontos atrás do líder Al-Qadsiah, que tem 31 pontos, mas o Al-Qadsiah disputou duas partidas a mais.

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Se vencer o Neom, o Al-Ittihad entrará provisoriamente no G-4, à espera do jogo do vizinho e arquirrival Al-Ahli contra o Al-Taawoun, neste sábado, no Estádio Al-Inma, em Jidá, que encerra a 13ª rodada do Campeonato Saudita.

Do outro lado, o Neom ocupa a sexta posição, com 22 pontos, somados em 7 vitórias e um único empate, além de 4 derrotas.