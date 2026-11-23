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Beppe Bergomi aprova a atuação de Sankhoun Diawara e, de modo geral, sua evolução, em comentário nos estúdios da Sky Sport. O zagueiro francês, ex-Troyes, vem se firmando como uma das melhores novidades do Milan nesta primeira parte da temporada.

Diawara chegou sem alarde para ajudar e evoluir aos poucos, mas vem ganhando cada vez mais espaço. Jogo após jogo, demonstra ser confiável e ter grande potencial de evolução. Sem sentir a pressão, como já mostrou no clássico.

Quem também pensa assim é Beppe Bergomi, ex-zagueiro e comentarista da Sky Sport. Nos estúdios, ele avaliou positivamente a atuação de Diawara contra o Frosinone: "Esse garoto, Diawara, não me desagrada. Está evoluindo. É um bom zagueiro: também pode jogar um pouco mais aberto, já fez isso algumas vezes. Amorim envolve um pouco todos eles. Hoje, até Cisse entrou como centroavante: protege a bola, é um garoto realmente

forte, que voltou a marcar e te dá energia positiva. E, por isso, o Milan está aí"