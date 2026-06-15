Berghuis entusiasmado com o retorno de Van Bronckhorst ao Feyenoord

Steven Berghuis disse na segunda-feira à NOS que ficou surpreso com a nomeação de Giovanni van Bronckhorst como novo técnico do Feyenoord. O ponta do Ajax acrescentou imediatamente que tem grande admiração pelo sucessor de Robin van Persie no De Kuip.

Berghuis não esperava o retorno de Van Bronckhorst ao Feyenoord. O jogador de ponta foi campeão holandês com o novo técnico do time de Roterdã em 2017 e guarda boas lembranças daquela época.

“Ele escolheu conscientemente ser assistente de Arne Slot no Liverpool. Para assim se afastar da função de treinador. A história do novo diretor técnico (Dévy Rigaux, red.) deve ter sido boa”, afirma Berghuis, a quem Kenneth Perez pergunta se Van Bronckhorst é um bom treinador.

“Trabalhei bem com ele, sim. Uma ótima personalidade. Me senti muito à vontade em campo”, Berghuis só tem elogios para o novo técnico do Feyenoord. “E tínhamos um bom time na temporada 2016/17, um time que havia conquistado a taça no ano anterior, quando Nicolai Jørgensen, Brad Jones e eu fomos contratados.”

Perez acrescenta que ouviu dizer que Sipke Hulshoff, que a princípio parecia que seria o técnico principal, terá um papel importante como assistente de Van Bronckhorst.

Com sua nomeação oficial, Van Bronckhorst passa a ser o responsável final pelo Feyenoord e também atua como tal em eventos com a imprensa. Hulshoff tem significativamente menos experiência nisso.

O Feyenoord quer apresentar Van Bronckhorst e Hulshoff em breve, para que eles já possam estar à frente do grupo no início da nova temporada.