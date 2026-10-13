"Bem-vindos ao inferno": 131 decibéis de barulho esperam o Barcelona em Istambul

A torcida do Galatasaray mandou um aviso incendiário ao Barcelona antes do confronto da Liga dos Campeões, com uma única mensagem que assombra a Europa há décadas: "Bem-vindos ao inferno", em referência ao que espera os Blaugranas dentro do estádio Ali Sami Yen - Rams Park, um dos palcos mais hostis e temidos para as equipes visitantes no continente.
De acordo com o Mundo Deportivo, da Espanha, o estádio do Galatasaray, oficialmente conhecido como Complexo Esportivo Ali Sami Yen - Rams Park, é reconhecido como uma das praças mais hostis do futebol para os visitantes. Apesar de sua capacidade não passar de 54 mil espectadores e de ter sido inaugurado recentemente, em 2011, ele se transforma em um verdadeiro vulcão sempre que recebe a visita de um adversário de peso.
O antigo estádio era apelidado de "inferno turco", um costume herdado pela nova arena, onde a torcida recebe as equipes visitantes com um enorme mosaico nas arquibancadas com a inscrição "Bem-vindos ao inferno". O nome original do estádio remete ao fundador do clube turco, Ali Sami Yen, antes de passar a ostentar, na era moderna, a marca do patrocinador principal, "Rams Global", uma multinacional de grande influência que atua principalmente no setor da construção civil.
131 decibéis: os dados que comprovam o "inferno da Turquia"
O apelido de inferno não surgiu por acaso: os números o confirmam. O jornal espanhol destacou que, em 18 de março de 2011, durante um clássico histórico contra o rival Fenerbahçe, os torcedores do Galatasaray registraram um recorde mundial de nível de ruído dentro de um estádio de futebol na época, com a intensidade sonora chegando a 131,76 decibéis, um volume impressionante anunciado pelo próprio clube, criando uma atmosfera eletrizante que sempre empurra o time para a vitória.
Apesar de todo esse inferno, o Barcelona tem bons antecedentes que o fazem não recuar em Istambul. Os Blaugranas, experientes nesse tipo de ambiente, mostraram em suas três últimas visitas que são capazes de silenciar esse inferno.
Em 19 de março de 2002, o Barcelona, comandado por Carles Rexach, venceu com um gol marcado por Luís Enrique no segundo tempo. Na temporada seguinte, sob o comando de Louis van Gaal, conquistou uma vitória contundente por 2 a 0, graças aos gols de Kluivert e Luís Enrique, cujo gol foi, por coincidência, o seu número 100 com a camisa do Barcelona.
E em 2023, no gramado do novo estádio, durante as oitavas de final da Liga Europa, os Blaugranas venceram mais uma vez, com gols de Pedri e Aubameyang, confirmando que o inferno turco pode não ser suficiente para deter o esquadrão catalão.