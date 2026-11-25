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Apesar do brilho com a camisa do Real Madrid e de já ter superado números de algumas lendas do clube, Jude Bellingham não hesitou em admitir algo que muitos talvez não esperassem ao comentar a comparação com um dos maiores nomes que já vestiram a camisa merengue, em declarações marcadas por muita objetividade.

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As declarações do jogador inglês foram dadas após a goleada do Real Madrid por 5 a 1 sobre o PSV, na noite de terça-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, em uma partida na qual Bellingham marcou o segundo gol do time merengue, depois de fazer um segundo tempo de destaque.

Em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol AS, Bellingham afirmou na zona mista: “Não sinto pressão quando me comparam com Zinedine Zidane. Pelo contrário, é uma grande honra para mim. A verdadeira pressão está em vencer os jogos. Faço coisas que os outros acham parecidas com o que Zidane fazia, mas ele era muito melhor do que eu”.

Bellingham revela sua posição sobre a braçadeira de capitão do Real Madrid

O meio-campista inglês falou sobre a possibilidade de se tornar capitão do Real Madrid no futuro, mas demonstrou grande respeito pelos atuais capitães do time e garantiu que não pensa nisso neste momento.

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“Não sei. Já temos capitães incríveis, como Thibaut, Fede, Vini e Rodrygo, que são jogadores que passaram muitas temporadas aqui”, disse.

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Ele acrescentou que se sente à vontade em sua função atual e que continua aprendendo e evoluindo, destacando que também está trabalhando para melhorar o espanhol e que aproveita muito a experiência dos companheiros no vestiário.

A verdade sobre a renovação: Bellingham esclarece

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Bellingham negou estar em qualquer negociação com o Real Madrid para renovar seu contrato, depois que circularam nas redes sociais informações de que o clube estaria perto de fechar um novo vínculo com ele.

“Sinceramente, não conversei com o clube sobre a renovação. Vi o que estão publicando nas redes sociais, falei com meu pai ou com minha mãe e perguntei a eles: isso é verdade ou não?”, disse, em declarações surpreendentes.

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No entanto, ele fez questão de ressaltar que seu futuro no Real Madrid não lhe causa nenhuma preocupação e que está muito feliz no clube e com a vida na Espanha.

“Claro que quero ficar aqui. Estou jogando bem, estou curtindo o futebol e adoro morar aqui na Espanha. Para mim, tudo está perfeito neste clube neste momento. Quanto ao meu contrato e à renovação, são assuntos para pensar mais adiante”, completou.

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As declarações vêm em meio ao espaço que o inglês conquistou no projeto do Real Madrid, já que, desde sua chegada, se transformou em uma das principais peças do meio-campo, graças à capacidade de conectar as funções defensivas e ofensivas e de chegar à área.

Mourinho não se preocupa só com o futebol

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Bellingham falou sobre as mudanças promovidas pelo técnico José Mourinho no Real Madrid, apontando que sua influência não se limita aos aspectos técnicos e táticos, mas se estende ao clima psicológico do grupo e à forma como ele lida com os jogadores.

“Muitas coisas estão mudando, entre elas o ambiente. Ele é um treinador que não pensa só em futebol, mas também se preocupa com os sentimentos dos jogadores, e isso é muito importante para nós”, afirmou.

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“Sentimos que temos alguém que sempre quer lutar por nós, e por isso também lutamos por ele e pelo clube, porque estamos muito felizes”, acrescentou.

O inglês revelou que Mourinho ficou um pouco irritado no intervalo do duelo contra o PSV por causa do desempenho do time no primeiro tempo.

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“Sim, ele ficou um pouco irritado, mas isso é normal. É um treinador de altíssimo nível e espera muito de nós. Acho que melhoramos bastante no segundo tempo”, explicou.

Bellingham ressaltou a importância de começar bem as partidas, sem depender apenas de melhorar o desempenho depois do intervalo, alertando que demorar a entrar no clima do jogo pode custar caro ao Real Madrid diante de grandes adversários.

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O recado de Bellingham sobre Vinícius

Em outro momento, Bellingham defendeu o companheiro brasileiro Vinícius Júnior, ao ser perguntado se estava feliz pelo gol dele contra o PSV, e garantiu que sua relação com ele vai além da admiração pelo seu talento em campo.

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“Ele é um cara incrível e um jogador incrível. Adoro o jeito como ele joga, mas gosto ainda mais da personalidade dele”, disse o astro inglês.

Em seguida, criticou o volume de ataques que o companheiro recebe: “Acho que vocês o atacam demais, porque é um jogador que divide opiniões. Vejo que ele precisa da ajuda dos companheiros, e por isso estamos sempre ao lado dele”.

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Marcas históricas e evolução constante

Bellingham também comentou o fato de ter superado algumas marcas ligadas a lendas do Real Madrid, entre elas Zidane e David Beckham, depois de chegar a 17 gols na Champions League.

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“Fico sempre feliz, porque eles são minhas referências. Zidane, Beckham e McManaman, todos eles são exemplos para mim. É uma honra jogar por este clube, considerando a história que ele tem”, disse.

Ao mesmo tempo, o meio-campista inglês destacou que o Real Madrid não deve se contentar com as vitórias, mesmo quando conquista grandes resultados, explicando que o time precisa continuar aprendendo e melhorando seu desempenho.

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“É sempre importante evoluir e pensar em como fazer uma partida melhor no próximo jogo. Não basta apenas vencer e repetir a vitória. Precisamos aprender a jogar melhor, e já estamos aprendendo isso”, afirmou.

O Real Madrid conquistou sua quinta vitória seguida na fase de liga da Champions League, depois de virar o placar contra o PSV, que saiu na frente com gol de Ivan Perisic, e aplicar uma goleada por 5 a 1. Fede Valverde marcou o gol de empate, Bellingham fez o segundo, Kylian Mbappé anotou dois e Vinícius Júnior fechou a conta.

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O time merengue chegou a 15 pontos em cinco jogos e lidera isoladamente a classificação, mantendo o início perfeito na competição continental, enquanto a torcida sonha com a briga pelo título.