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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bellingham lidera a lista dos 11 jogadores que correm risco na Copa do Mundo

Copa do Mundo
J. Bellingham
Inglaterra
Brasil
Casemiro
R. Dias
Portugal

Jude Bellingham, estrela da seleção inglesa, lidera uma lista de 11 jogadores que correm o risco de serem suspensos na Copa do Mundo.

O jornalAS” informou que Bellingham será obrigado a ter cuidado e evitar receber um cartão amarelo na partida das oitavas de final, para não ficar de fora das quartas de final, caso a seleção dos Três Leões se classifique.

Jude Bellingham é o jogador de maior destaque na lista dos que correm risco de suspensão, ao lado do brasileiro Casemiro e do português Rúben Dias.

Esses três jogadores receberam cartões amarelos durante as partidas das oitavas de final, o que significa que, caso qualquer um deles receba outro cartão amarelo nas oitavas, e sua seleção se classifique para as quartas de final, ele ficará de fora dessa partida. 

Já o jogador americano Folarin Balogun, apesar de estar ausente devido ao cartão vermelho, estará disponível para disputar as quartas de final, caso os Estados Unidos se classifiquem.

Além de Bellingham, Casemiro e Díaz, a lista inclui o brasileiro Danilo, a dupla canadense Segur e Nathan Seliba, o marroquino Issa Diop, o belga Brandon Michel, o norueguês Antonio Nosa e a dupla paraguaia Andrés Copas e Matías Galarza.

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