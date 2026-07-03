Bellingham lidera a lista dos 11 jogadores que correm risco na Copa do Mundo

Jude Bellingham, estrela da seleção inglesa, lidera uma lista de 11 jogadores que correm o risco de serem suspensos na Copa do Mundo.

O jornal “AS” informou que Bellingham será obrigado a ter cuidado e evitar receber um cartão amarelo na partida das oitavas de final, para não ficar de fora das quartas de final, caso a seleção dos Três Leões se classifique.

Jude Bellingham é o jogador de maior destaque na lista dos que correm risco de suspensão, ao lado do brasileiro Casemiro e do português Rúben Dias.

Esses três jogadores receberam cartões amarelos durante as partidas das oitavas de final, o que significa que, caso qualquer um deles receba outro cartão amarelo nas oitavas, e sua seleção se classifique para as quartas de final, ele ficará de fora dessa partida.

Já o jogador americano Folarin Balogun, apesar de estar ausente devido ao cartão vermelho, estará disponível para disputar as quartas de final, caso os Estados Unidos se classifiquem.

Além de Bellingham, Casemiro e Díaz, a lista inclui o brasileiro Danilo, a dupla canadense Segur e Nathan Seliba, o marroquino Issa Diop, o belga Brandon Michel, o norueguês Antonio Nosa e a dupla paraguaia Andrés Copas e Matías Galarza.