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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bellingham escapa da expulsão contra Gana... e o Paraguai se prepara para apresentar um protesto oficial

Inglaterra x Gana
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Gana
Copa do Mundo
Turquia x Paraguai
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J. Bellingham
M. Almiron
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Jogador do Real Madrid gera polêmica com sua jogada na partida contra Gana

Uma foto de Jude Bellingham colocando a mão na boca durante a partida da seleção da Inglaterra contra Gana, que terminou em empate sem gols ontem, terça-feira, gerou ampla polêmica na Copa do Mundo de 2026.

O meio-campista inglês se envolveu em várias situações tensas com jogadores e comissão técnica de Gana, mas foi um único gesto dele que acendeu a discussão sobre a aplicação de uma das regras mais polêmicas estabelecidas pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Durante a partida em Boston, as câmeras flagraram o jogador do Real Madrid cobrindo a boca enquanto trocava palavras com Jordan Ayew, atacante da seleção de Gana, segundo reportagem do jornal “Mundo Deportivo”.

Esse gesto trouxe à memória a punição imposta há alguns dias a Miguel Almirón, que recebeu cartão vermelho direto na partida entre Paraguai e Turquia por um ato semelhante.

A diferença de critérios não foi bem recebida no Paraguai e, segundo a mídia local, a Federação Paraguaiana de Futebol pretende apresentar uma reclamação oficial à Fifa, alegando que as novas regras não são aplicadas de forma igualitária a todas as seleções.

Almirón se tornou o primeiro jogador a ser expulso na história da Copa do Mundo, em 20 de junho, por violar uma regra que proíbe os jogadores de cobrirem a boca ao se dirigirem ao adversário.

Essa medida, conhecida como “Lei de Vinícius”, visa impedir que quaisquer insultos ou possíveis declarações discriminatórias passem despercebidos pelas câmeras e pelos sistemas de vídeo-arbitragem (VAR).

Vale ressaltar que as regras estabelecem que, se um jogador cobrir a boca para dirigir um insulto verbal ao adversário, o árbitro deve expulsá-lo com cartão vermelho.

Essa regra surgiu após um incidente ocorrido recentemente na Liga dos Campeões entre Gianluca Prestiani, jogador do Benfica, e Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, o que levou à ativação do protocolo de combate ao racismo e gerou um acirrado debate sobre a necessidade de impor controles mais rigorosos a tais situações, o que acabou levando ao que ficou conhecido como a “Lei de Vinícius”.

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