Em mais uma noite europeia que confirma sua condição de pilar do projeto do Real Madrid, o astro inglês Jude Bellingham celebrou uma conquista especial ao disputar sua partida número 150 com a camisa do clube merengue, no duelo contra a Roma pela Liga dos Campeões.

O estádio da partida foi palco de um momento marcante na trajetória do jovem talento inglês, que ainda não completou 24 anos, mas já se tornou peça fundamental no elenco do Real Madrid. Depois do jogo, o jogador foi homenageado na Cidade Esportiva do Real Madrid, em Valdebebas, onde recebeu uma camisa comemorativa com o número 150, em um clima de festa que reflete o tamanho do reconhecimento que ele tem dentro do clube.

Em declarações divulgadas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo", Bellingham expressou sentimentos de orgulho e felicidade: "Estou muito feliz e orgulhoso. É sempre um prazer jogar por este clube, e espero que isso continue por muitos anos."

O internacional inglês acrescentou, reforçando sua ligação emocional com a camisa branca: "O Real Madrid significa muito para mim porque é o maior clube do mundo. É uma grande honra jogar aqui e chegar a 150 partidas."

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Sobre sua avaliação da temporada atual e seu papel cada vez maior no grupo, Bellingham falou com notável maturidade: "Tenho 23 anos, então se eu já sou um jogador veterano... Eu aproveito meu papel no time e espero que possamos evoluir e conquistar títulos."

O meio-campista do Real Madrid encerrou sua fala com uma mensagem ao mesmo tempo realista e ambiciosa, que reflete a mentalidade do clube: "Às vezes há partidas um pouco mais difíceis, mas vencemos a maioria delas. Precisamos continuar trabalhando, evoluindo e conquistando a vitória nos próximos jogos."

Desde que chegou ao Real Madrid, Bellingham segue consolidando sua posição como um dos principais meio-campistas do mundo, graças à sua personalidade de liderança e aos seus números decisivos, provando que a marca de 150 partidas é apenas o começo de um capítulo mais longo de glórias com a camisa do clube merengue.







