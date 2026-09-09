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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Bellingham admite dificuldades do Real Madrid: os grandes times encontram brechas em nossa defesa

Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões
J. Bellingham
Espanha
Itália
England

O astro inglês lamenta sua chance perdida

O inglês Jude Bellingham admitiu o sofrimento de sua equipe, o Real Madrid, diante da Inter de Milão, apesar da vitória por 2 a 1, na noite da última terça-feira, na estreia dos dois times na Liga dos Campeões da Europa.

Bellingham afirmou, em declarações após a partida: "Sofremos em alguns momentos diante de uma equipe muito forte. Eles são merecidamente campeões da Itália, e houve momentos em que os fizemos sofrer, especialmente nos contra-ataques, quando trocávamos bem a bola".

E acrescentou, segundo o site oficial do Real Madrid: "Algo parecido aconteceu diante do Real Betis no fim de semana passado, quando não conseguimos aproveitar nossas chances".

E prosseguiu: "Poderíamos ter encerrado a partida com um placar mais tranquilo. Tivemos chances, e eu entre elas, mas na Liga dos Campeões da Europa é preciso haver momentos difíceis".

E continuou: "Sofremos apenas um gol, e os zagueiros estiveram brilhantes, mas os grandes times encontram brechas em nossa defesa. E Courtois esteve fantástico. Nem tudo é ruim, mas ainda há espaço para melhorar. O mais importante são os três pontos".

E completou: "Eu achava que iria marcar. Na primeira vez, o goleiro surgiu de repente. A bola chegou até mim e eu disse comigo mesmo: 'É gol'. Mas ele a afastou de repente. E na segunda vez, vi a bola um pouco atrasado, e havia jogadores no meio; tentei dominá-la e finalizei bem. Mas, mais uma vez, o goleiro a defendeu com maestria".

E encerrou suas declarações: "É algo frustrante, porque teria facilitado as coisas para nós se eu tivesse marcado, mas isso faz parte do jogo. Em outro dia, essas finalizações vão entrar na rede".

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