Bélgica, Van Bommel: "É uma Itália diferente, realmente notável. Sobre Lukaku e De Ketelaere..."

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"É uma Itália diferente da que vimos na partida de estreia. Estão mais estáveis. Melhoraram muito em pouco tempo. Não se vence a França assim, sem mais nem menos." Foi assim que o técnico da seleção da Bélgica, Mark Van Bommel, apresentou, em entrevista coletiva em Bruxelas, a partida de amanhã à noite contra a Itália, pela Liga das Nações.

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"É realmente notável que tenham conseguido virar o placar contra a França, mas isso não me surpreendeu - acrescenta o técnico da Bélgica, segundo a ANSA -. Amanhã não é uma final. Trata-se de avançar de fase ou não, e não de conquistar algo. Vejo mais como um jogo eliminatório. Também é um bom teste, porque na Eurocopa enfrentamos situações semelhantes. Vimos de uma partida que vencemos, o que nos dá confiança também para colocar em prática nosso sistema de jogo, algo difícil em uma seleção. A Itália certamente leva vantagem porque um empate lhe basta, embora isso possa gerar algumas dúvidas. Nós sempre queremos vencer, não importa onde jogamos".

Van Bommel explica: "Esta é uma Itália diferente daquela que enfrentamos na partida de estreia. É uma equipe muito mais sólida e melhorou bastante em pouco tempo. Nunca é fácil vencer a França. É muito positivo que a Itália tenha conseguido reagir, mas não estou surpreso. No nosso jogo em casa contra a França, merecíamos algo mais".

O empate pode bastar à Itália: "A Itália tem essa vantagem, e isso também pode gerar algumas dúvidas. Nós, por outro lado, sempre queremos vencer, independentemente da situação. Quando você vence uma partida, ganha ainda mais confiança. Queremos dar uma identidade ao nosso jogo, embora seja difícil fazer isso em uma seleção. Gosto da maneira como estamos jogando e conseguimos transmitir essa confiança também em campo".

Sobre Lukaku: "Ele treinou ontem e também participou de todo o trabalho hoje. Certamente estará disponível para amanhã. Todos os outros também estão bem. Ter Romelu à disposição é importante, seja como titular ou entrando no decorrer do jogo. Os adversários precisam levar isso em conta. Além disso, ele tem experiência em grandes jogos".

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Por fim, sobre De Ketelaere: "Ele está se tornando, aos poucos, um atacante moderno. É rápido, potente, sabe proteger a bola e é forte fisicamente. Sabe se aproximar para receber a bola e marcar gols. É um atacante que dá gosto ter no time. Estamos felizes por contar com ele".