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Valon Behrami falou sobre a Inter sem papas na língua.

O ex-meio-campista suíço de Genoa, Verona, Lazio, Fiorentina, Napoli e Udinese declarou ao vivo na Dazn antes do jogo de domingo à noite, fora de casa, contra a Atalanta: "A Inter tem um grande problema no mercado. A política dos proprietários de investir em jogadores jovens para valorizá-los e revendê-los não permite renovar os contratos de jogadores importantes que estão perto do fim, como Calhanoglu, que ainda pode atuar em alto nível por mais uns dois anos".

"A Inter não tem jogadores que possa revender além de Bisseck, Carlos Augusto e Bastoni na defesa: isso é um problema. Até porque outros grandes clubes europeus, como o Paris Saint-Germain, venderam seus reservas no último verão por mais de 100 milhões de euros".

Ainda antes do início da partida, Behrami também falou sobre o lateral inglês Djed Spence: "Parece ter vindo de La La Land ou de Hollywood. Ele se acha uma estrela, mas aqui é um coadjuvante".

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Depois do empate por 4 a 4, Behrami também criticou seu compatriota Akanji: "O problema é que ele trouxe essa postura do Manchester City de Guardiola, um time dominante, que se defendia trocando passes, mas a Inter é outra história. Ele sempre teve essa postura também na seleção, onde nunca foi líder e nunca será, por uma questão de personalidade. Isso aparece até nas declarações depois da vitória contra o Como, quando disse que não vê nada de fenomenal no time de Fabregas: você é a Inter e se compara ao Como? São trajetórias completamente diferentes. E isso também aparece em campo: você entra para dar solidez à defesa, mas tem dificuldades e perde a marcação. Com a qualidade que tem, não entendo aonde quer chegar como jogador".