Been critica duramente a política de contratações do Te Kloese

No programa “Goedemorgen Eredivisie” deste domingo, Mario Been mostrou-se extremamente crítico em relação ao Feyenoord, apesar da segunda colocação na Vriendenloterij Eredivisie e da consequente vaga na Liga dos Campeões. O analista tem, sobretudo, dificuldades com a política de contratações do diretor técnico Dennis te Kloese, também presente no programa.

“Vocês começaram a temporada de forma fantástica, incrível. Só que um técnico depende do elenco que tem à disposição. Que não haja dúvidas quanto a isso. E se todos tivessem permanecido em forma, vocês teriam um time mediano”, analisa Been sobre a última temporada do Feyenoord.

Te Kloese discorda dessa conclusão: “É um pouco mais do que um time razoável, Mario. Quando se tem quinze jogadores internacionais, é um pouco mais do que isso”, afirma o dirigente que está deixando o De Kuip.

Been segue com críticas contundentes às contratações do verão passado. “Se você traz Diarra da Turquia, que nenhum clube de ponta quer, e traz Tengstedt e Borges por mais de 20 milhões de euros, então algo deu errado. Pois esses são três jogadores que quase não apareceram nas escalações do Feyenoord.”

“Quando algo acontecia com jogadores lesionados, o time só ficava pior”, conclui o ex-jogador do Feyenoord. “Enquanto eu, na partida de estreia, pensei quando Borges, que foi contratado por nove ou onze milhões de euros, saiu do helicóptero: bem, agora vamos ver um jogador, isso é realmente incrível.”

Hans Kraay Júnior quer saber de quem Te Kloese recebeu o conselho para contratar Borges. O diretor do Feyenoord, porém, não revela suas cartas. “Não se trata de um jogador específico, nem de quem deu esse conselho. Isso seria fácil demais.”

Been ressalta que o Feyenoord não melhorou com as entradas de jogadores como Borges. “Dá para analisar isso de todos os ângulos. E eu também não vou fugir dessa questão. Antes do Borges, outros jogadores também chegaram. Acho que é muito simplista pensar que, se você fizer dez contratações, todas vão dar certo. Também podemos falar do Read, e do Targhalline e do Hadj Moussa, que foram contratados de graça. E do Ueda, que ninguém achava grande coisa, mas que marca 25 gols”, rebate Te Kloese, por fim, às palavras de seu companheiro de mesa.