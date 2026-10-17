A UEFA intensifica a busca por um candidato de consenso para barrar o quarto mandato de Gianni Infantino na presidência da Fifa.

O jornal Sport informou, citando a Sky Sport Alemanha, que alguns setores dentro da UEFA e da Federação Alemã lançaram o nome de David Beckham, ídolo da seleção inglesa, como uma das opções em pauta para enfrentar Infantino.

A última reunião do conselho da Federação Internacional de Futebol foi a faísca que deu início a essas movimentações, depois de terminar de forma extremamente frustrante para as esperanças dos críticos de Infantino.

Apesar de a UEFA ter comparecido ao encontro munida de uma série de perguntas sobre temas centrais, como os direitos comerciais e os direitos de transmissão televisiva, Infantino voltou a evitar dar respostas diretas, no momento em que pavimenta o caminho para um quarto mandato na presidência.

O tempo curto impõe pressão ao bloco de oposição, já que o prazo oficial para o registro das candidaturas na Federação Internacional de Futebol termina em 18 de novembro.

O presidente da Federação Alemã de Futebol, Bernd Neuendorf, reconheceu isso com clareza em declarações exclusivas às emissoras RTL e Sky Sport: "Mantemos o objetivo de ver outra pessoa no comando da Fifa, e isso exige, naturalmente, apresentar um candidato alternativo".

Após a cúpula que reuniu os presidentes das federações europeias em Berlim, a UEFA definiu os critérios exigidos para a escolha da personalidade adequada ao cargo.

A organização estabelece que o candidato seja uma figura respeitada e com ampla aceitação dentro do mundo do futebol, que tenha experiência administrativa e capacidade de construir alianças entre as confederações continentais, além de um compromisso firme com a integridade e as reformas.

Durante aquela reunião que juntou os dirigentes das federações, repetiu-se a ênfase em um critério fundamental: a necessidade de que o candidato tenha o carisma e a presença internacional que lhe permitam competir com a enorme exposição midiática e a forte influência institucional de que dispõe Infantino.

Entre os nomes que circulam nos círculos europeus, destacou-se o de David Beckham como a opção mais chamativa e fora do padrão.

O ex-astro do futebol inglês tem credenciais bastante incomuns no meio das lideranças tradicionais das federações esportivas. Sua fama midiática global e sua independência financeira se somam ao fato de possuir influência executiva concreta, comprovada na condição de sócio proprietário do Inter Miami, da liga americana de futebol, projeto que foi coroado com a contratação de Lionel Messi.

Além disso, sua ligação estreita com o mercado norte-americano o torna um elo adequado entre o futebol europeu e a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe, uma das partes que a UEFA busca atrair para construir uma maioria alternativa ao bloco aliado de Infantino, que mantém sua influência na África e na Ásia.

Apesar do apelo dessa proposta, levá-la adiante envolve dificuldades enormes. Historicamente, Beckham manteve uma relação muito próxima com o próprio Infantino e participou ativamente de eventos e campanhas oficiais da Federação Internacional de Futebol.