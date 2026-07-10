Enquanto Jorge Jesus dá os últimos retoques em sua comissão técnica para comandar a seleção de Portugal após a eliminação da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, a primeira reação foi chocante: Bebe recusa a proposta.
O lendário zagueiro português, de 43 anos, fecha as portas para um retorno à “Brasil da Europa” como assistente, apesar dos elogios abertos de Jesus.
Jesus começou a se movimentar para formar sua comissão técnica após a eliminação da “Seleção” nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, mas o técnico de 71 anos enfrenta o primeiro obstáculo logo no início, após a recusa do ex-zagueiro internacional Pepe em se juntar à comissão técnica.
De acordo com o site “fichajes”, o nome de Pepe, de 43 anos, era fortemente cotado para assumir o cargo de assistente, especialmente após sua participação na partida contra a Portugal, realizada na última segunda-feira em Dallas; no entanto, a mesma fonte confirmou que o lenda do Real Madrid e do Porto recusou essa possibilidade.
Por sua vez, Jesus não escondeu sua admiração por Pepe durante sua apresentação oficial como técnico da seleção nacional na sexta-feira. Questionado sobre os motivos pelos quais o ex-zagueiro não se juntou à sua comissão técnica, ele afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal português “Ábola”: “Não há uma comissão técnica só minha e outra da Federação. A comissão técnica será a minha e, portanto, da seleção nacional.”
E esclareceu: “Nunca conversei com o Bebe antes. É um nome que me agrada? Sim. Ele não é um desconhecido para mim na seleção nacional. Quando cheguei ao Benfica, no meu segundo mandato, contratei o Luísão, e quando cheguei à Arábia Saudita, contratei um ex-jogador desses dois clubes”.
Jesus acrescentou: “Bebé é um jogador que preenche todos os requisitos, devido ao seu histórico com a seleção nacional, mas a decisão final cabe a ele. Se ele sentir vontade de viver outras experiências, virá outra pessoa. Não é um grande problema”.
As declarações de Jesus revelam sua estratégia habitual de contar com ex-jogadores em sua comissão técnica para criar um elo de ligação com os jogadores, como fez com Luísão no Benfica; no entanto, a recusa antecipada de Bebe o coloca diante de um novo desafio: encontrar um “líder de vestiário” que possua experiência internacional e peso dentro da seleção.
Até o momento, Jesus continua suas consultas para completar a comissão técnica antes do início dos preparativos para a Euro 2028 e a Copa do Mundo de 2030, enquanto a torcida portuguesa aguarda ansiosamente os nomes que acompanharão o experiente técnico em sua nova missão.