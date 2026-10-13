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Como esperado, o grande talento Jonas Urbig defenderá o gol do Bayern de Munique na partida da Champions League fora de casa contra o Viking Stavanger (às 21h, no Prime Video).

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O jogador de 23 anos substitui Manuel Neuer, que está com problemas físicos, no gramado sintético pouco habitual da Lyse Arena. Apesar da lesão no pé, Neuer, de 40 anos, fica no banco de reservas da equipe de Munique.

Após o empate por 2 a 2 com o FC Augsburg, o técnico Vincent Kompany faz seis mudanças na equipe para enfrentar os noruegueses. Além de Urbig, Min-Jae Kim, Nathaniel Brown, Konrad Laimer, Tom Bischof e Lennart Karl estão entre os titulares do maior campeão da Alemanha. Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic e Ismael Saibari ficam no banco.

A escalação do Bayern de Munique: