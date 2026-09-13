Bayern de Munique, notícias e rumores: Vincent Kompany de repente dá esperança a astro descartado

Mais notícias sobre o Bayern de Munique

Hermann Gerland exalta joia do Bayern

Kompany e Eberl reagem à entrevista curiosa de Michael Olise

Campeão do mundo revela grave diagnóstico errado dos médicos do Bayern









Bayern de Munique, rumor: Barcelona supostamente não deve mais dinheiro ao Bayern

Há poucos dias, o Barcelona publicou seu relatório financeiro, do qual constava que mais de 11 milhões de euros da taxa de transferência de Robert Lewandowski ainda estavam em aberto como passivos de curto prazo. Lewandowski, que desde esta temporada joga pelo Chicago Fire, da MLS, havia se transferido em 2022 do Bayern para o Barcelona por uma taxa fixa de 45 milhões de euros, e os catalães haviam acertado o pagamento parcelado da transferência.

No entanto, os muniquenses já teriam recebido a última parcela e, segundo informações de Christian Falk, chefe de futebol da Bild, o campeão espanhol já não deve mais dinheiro aos muniquenses por Lewandowski. Em vez disso, o Barcelona teria pegado o dinheiro emprestado de um banco entrementes, com o que o Bayern foi pago. Agora, a cobrança do banco vencerá.

Bayern, notícias: Uli Hoeneß ligou para o técnico do Augsburg, Manuel Baum

O Augsburg até voltou a perder a liderança da tabela após o empate tardio do Bayer Leverkusen em 2 a 2 na terceira rodada da Bundesliga, mas os suábios bávaros seguem invictos e vivem grande fase sob o comando do técnico Manuel Baum.

Antes mesmo da partida contra o Leverkusen, o técnico Baum recebeu uma ligação surpreendente de Uli Hoeneß. O presidente honorário do Bayern de Munique telefonou inesperadamente para Baum durante a semana, aparentemente para parabenizá-lo pelo bom trabalho.

Na Sky, antes do início do jogo contra o Leverkusen, o apresentador Michael Leopold perguntou a Baum sobre uma "ligação de Tegernsee", já que Hoeneß mora no "mar da Baviera". Baum respondeu, um pouco perplexo: "De onde você sempre tira suas informações, isso é realmente uma loucura. Mesmo assim, releve se eu não falar sobre o conteúdo". Quando Leopold insistiu e perguntou se Hoeneß havia expressado seu apreço, Baum disse: "Sim, pode-se formular assim."

Bayern de Munique, notícias: Vincent Kompany dá a Sacha Boey um pouco de esperança

Sacha Boey pode ao menos alimentar pequenas esperanças de ter minutos pelo Bayern de Munique neste primeiro turno. "Agora a janela de transferências acabou e Sacha recebe nosso apoio", disse o técnico Vincent Kompany na entrevista coletiva antes do jogo dos muniquenses contra o SV Elversberg, pela Bundesliga, no domingo (17h30, ao vivo na DAZN).

Os muniquenses tentaram em vão vender Boey durante a janela de transferências. No entanto, negociações com destino, entre outros lugares, à Turquia e, mais recentemente, à Arábia Saudita fracassaram. Após a vitória do Bayern de Munique na Champions League contra o Bodö/Glimt, Boey esteve pela primeira vez nesta temporada no elenco relacionado para uma partida, e o diretor esportivo Max Eberl deixou claro depois que no inverno o clube tentará novamente vender o lateral-direito.

Até lá, Boey pertence normalmente ao elenco e também será "apoiado" pela comissão técnica, deixou Kompany claro. "Agora a janela de transferências está fechada, e Sacha faz parte do nosso time e tem nosso apoio. Meu papel é fazer com que ele renda", disse Kompany.

Embora a concorrência para Boey seja difícil, "só na posição temos Josip Stanisic e Konrad Laimer, e a disputa é realmente dura", disse o treinador, no entanto, no futebol tudo pode acontecer "quando se tem a atitude certa". Boey está "treinando muito bem no momento e todo o resto se verá depois", afirmou Kompany.

Bayern de Munique, tabela: os próximos jogos do Bayern