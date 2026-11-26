Com muitos desfalques, o Bayern de Munique perdeu por 2 a 1 para o Lille na quinta rodada da Champions League e sofreu sua primeira derrota na temporada. Veja as avaliações dos jogadores.
Vincent Kompany precisou improvisar, sobretudo no ataque, contra o Lille. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Alphonso Davies estavam fora por lesão, assim como o capitão Manuel Neuer. Jamal Musiala e Luis Diaz, que acabaram de se recuperar, só entraram na reta final.
Dayot Upamecano colocou o desfalcado Bayern em vantagem (15'). O que seria o empate do Lille, marcado por Ayase Ueda, foi corretamente anulado após intervenção do VAR por uma falta em Joshua Kimmich (46'). Aos 62 minutos, Ueda marcou um gol válido para fazer 1 a 1, antes de Aleksandar Pavlovic colocar o Bayern em desvantagem com um gol contra.
Após cinco rodadas, o Bayern ocupa a 15ª posição, com oito pontos. A diferença para o oitavo lugar, que dá vaga direta nas oitavas de final, agora é de dois pontos. O time ainda receberá Slavia Praga e Real Betis e visitará o Manchester United.
Confira a crônica da partida!
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Bayern de Munique, notas contra o Lille: Jonas Urbig
Depois de sua grande atuação no empate por 1 a 1 com o Colônia, Urbig teve uma noite infeliz em Lille. Primeiro, fez uma boa defesa em finalização de Ueda (23'). Depois, nada pôde fazer nos dois gols sofridos. Nota: 3.
Bayern de Munique, notas contra o Lille: Josip Stanisic
Passou da esquerda para a direita na linha de quatro defensores. De início, mostrou mais disposição para atacar do que contra o Colônia, mas logo caiu de rendimento. Nota: 4.
Bayern de Munique, notas contra o Lille: Dayot Upamecano
Depois de marcar três gols na Bundesliga, Upamecano também balançou a rede na Champions League: cabeceou um escanteio cobrado por Bischof para abrir o placar cedo. O gol também representou um recorde pessoal: Upamecano nunca havia marcado quatro vezes em uma temporada. No primeiro tempo, defendeu com muita atenção, mas passou a vacilar após o intervalo. Teve muita sorte aos 46 minutos: uma cabeçada mal executada para trás deu origem ao que seria o empate do Lille, corretamente anulado após intervenção do VAR por falta de Ueda em Kimmich. No empate que valeu, Upamecano perdeu de vista o autor do gol, que estava às suas costas. Uma atuação de altos e baixos. Nota: 3.
Bayern de Munique, notas contra o Lille: Min-Jae Kim
Substituiu Jonathan Tah e teve uma atuação sólida. Nota: 3,5.
Bayern de Munique, notas contra o Lille: Hiroki Ito
Atuando na lateral esquerda, fez sua sexta partida na temporada e a segunda como titular. No início, a falta de ritmo de jogo do japonês ficou evidente. Ito melhorou ao longo da partida e, por exemplo, fez um corte importante diante de Mbappe aos 72 minutos. Nota: 3,5.
Bayern de Munique, notas contra o Lille: Joshua Kimmich
Mostrou empenho na marcação, mas não conseguiu ser decisivo com a bola. Nota: 4.
Bayern de Munique, notas contra o Lille: Tom Bischof
Contra o Colônia, após entrar em campo, Bischof atuou por alguns momentos no ataque como substituto de Kane. Diante do Lille, jogou ao lado de Kimmich em sua posição de preferência. Cobrou o escanteio que resultou no gol de Upamecano para fazer 1 a 0, mas, fora isso, pouco apareceu. Nota: 4.
Bayern de Munique, notas contra o Lille: Lennart Karl
Era o único jogador de ataque consolidado que estava realmente em condições físicas de jogar e, justamente ele, esteve completamente perdido. Karl não conseguiu criar nada pela ponta direita. Antes do empate do Lille, marcou sem intensidade Nathan Ngoy, que deu a assistência para o gol. Nota: 5,5.
Bayern de Munique, notas contra o Lille: Aleksandar Pavlovic
Avançou uma linha e mostrou presença física na função pouco habitual de camisa 10. O goleiro do Lille, Berke Özer, defendeu suas duas finalizações de longe (14' e 27'). Pavlovic acabou colocando a bola na rede, mas na errada. Ao tentar afastar a bola depois de um chute de Ethan Mbappe na trave, marcou contra o gol da vitória do Lille. Nota: 5.
Bayern de Munique, notas contra o Lille: Nathaniel Brown
Até se esforçou pela ponta esquerda, mas não teve impacto na partida. Nota: 5.
Bayern de Munique, notas contra o Lille: Konrad Laimer
O versátil austríaco pode jogar em quase qualquer posição. Contra o Lille, surpreendeu ao assumir o posto de Kane como centroavante e pressionou os adversários sem parar. No início do segundo tempo, Laimer se desentendeu com Alexsandro e caiu após uma ameaça de cabeçada. Segundos depois, derrubou Ngoy de forma ostensiva e recebeu cartão amarelo. Laimer também apareceu uma vez com perigo diante do gol, mas, livre de marcação, parou em Özer (26'). Após as três substituições aos 76 minutos, voltou à sua posição habitual na lateral direita. Nota: 4.
Bayern de Munique, notas contra o Lille: reservas que entraram
Jamal Musiala: Depois de todas as discussões dos últimos dias, Musiala entrou em campo, como já havia acontecido contra o Colônia. Substituiu Bischof aos 76 minutos e ainda finalizou uma vez. Sem nota.
Luis Diaz: Também entrou aos 76 minutos, no lugar de Stanisic. Sem nota.
Tim Binder: Entrou no lugar de Ito. Sem nota.
Noah Codjo-Evora: Entrou no lugar de Karl aos 81 minutos. Sem nota.
Jonathan Tah: Substituiu Kim nos acréscimos. Sem nota.