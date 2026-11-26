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Com muitos desfalques, o Bayern de Munique perdeu por 2 a 1 para o Lille na quinta rodada da Champions League e sofreu sua primeira derrota na temporada. Confira as avaliações individuais dos jogadores do Bayern.

Vincent Kompany precisou improvisar sobretudo no ataque contra o Lille. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Alphonso Davies estavam fora por lesão, assim como o capitão Manuel Neuer. Jamal Musiala e Luis Diaz, que acabavam de se recuperar, só entraram na reta final.

Dayot Upamecano colocou o Bayern, bastante desfalcado, na frente (15'). O que seria o empate do Lille, marcado por Ayase Ueda, foi corretamente anulado após intervenção do VAR por uma falta em Joshua Kimmich (46'). Aos 62', Ueda marcou o gol de empate, desta vez válido, antes que Aleksandar Pavlovic fizesse um gol contra e colocasse o Bayern em desvantagem.

Após cinco rodadas, o Bayern ocupa a 15ª posição, com oito pontos. A distância para o oitavo lugar, que garante classificação direta às oitavas de final, agora é de dois pontos. Restam jogos em casa contra o Slavia Praga e o Real Betis, além de uma partida fora de casa contra o Manchester United.

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Notas do Bayern contra o Lille: Jonas Urbig

Depois de brilhar no empate por 1 a 1 com o Colônia, Urbig teve uma noite infeliz em Lille. Primeiro, fez uma boa defesa em finalização de Ueda (23'). Depois, não teve como evitar os dois gols sofridos. Nota: 3.

Notas do Bayern contra o Lille: Josip Stanisic

Passou da esquerda para a direita na linha de quatro defensores. De início, mostrou mais disposição para atacar do que havia mostrado contra o Colônia, mas logo caiu de rendimento. Nota: 4.

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Notas do Bayern contra o Lille: Dayot Upamecano

Depois de marcar três gols na Bundesliga, Upamecano também balançou a rede na Champions League: cabeceou um escanteio cobrado por Bischof para abrir o placar. O gol também representou um recorde pessoal: Upamecano nunca havia marcado quatro vezes em uma temporada. No primeiro tempo, defendeu com muita atenção, mas passou a vacilar depois do intervalo. Teve muita sorte aos 46': uma cabeçada mal executada para trás deu origem ao que seria o empate do Lille, corretamente anulado após intervenção do VAR por uma falta de Ueda em Kimmich. No gol de empate que valeu, Upamecano perdeu de vista o autor do gol às suas costas. Uma atuação de altos e baixos. Nota: 3.

Notas do Bayern contra o Lille: Min-Jae Kim

Substituiu Jonathan Tah e teve uma atuação bastante sólida. Nota: 3,5.

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Notas do Bayern contra o Lille: Hiroki Ito

Atuou pela lateral esquerda em sua sexta partida na temporada, a segunda como titular. No início, ficou evidente que faltava ritmo de jogo ao japonês. Ito, porém, melhorou ao longo da partida e fez, por exemplo, um ótimo corte diante de Mbappe aos 72'. Nota: 3,5.

IMAGO

Notas do Bayern contra o Lille: Joshua Kimmich

Empenhou-se na marcação, mas não teve participação decisiva com a bola. Nota: 4.

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Notas do Bayern contra o Lille: Tom Bischof

Contra o Colônia, Bischof atuou em alguns momentos como substituto de Kane no ataque depois de entrar em campo. Diante do Lille, jogou em sua posição habitual, ao lado de Kimmich. Cobrou o escanteio que resultou no gol de Upamecano, que abriu o placar, mas, fora isso, teve atuação discreta. Nota: 4.

Notas do Bayern contra o Lille: Lennart Karl

Era o único atacante já consolidado que estava realmente em plena forma e, justamente ele, esteve completamente fora de sintonia. Karl não conseguiu criar nada pela ponta direita. Antes do empate do Lille, marcou de forma muito displicente Nathan Ngoy, que deu a assistência. Nota: 5,5.

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Notas do Bayern contra o Lille: Aleksandar Pavlovic

Avançou uma linha e mostrou presença física na função pouco habitual de meia ofensivo. Seus dois chutes de fora da área (14' e 27') foram defendidos pelo goleiro do Lille, Berke Özer. Depois, Pavlovic acabou colocando a bola na rede, mas na errada. Ao tentar afastar a bola após um chute de Ethan Mbappe na trave, marcou contra o gol da vitória do Lille. Nota: 5.

IMAGO

Notas do Bayern contra o Lille: Nathaniel Brown

Até se esforçou pela ponta esquerda, mas, no fim, não teve impacto algum. Nota: 5.

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Notas do Bayern contra o Lille: Konrad Laimer

O versátil austríaco pode jogar em quase qualquer posição, como se sabe. Contra o Lille, assumiu de forma surpreendente a vaga de Kane como centroavante e pressionou os adversários sem parar. No início do segundo tempo, Laimer se desentendeu com Alexsandro e caiu depois de uma simulação de cabeçada. Segundos depois, deu uma entrada anunciada em Ngoy e recebeu cartão amarelo. Laimer também apareceu uma vez com perigo diante do gol, mas, livre, parou em Özer (26'). Após a tripla substituição aos 76', voltou à sua posição habitual na lateral direita. Nota: 4.

Notas do Bayern contra o Lille: jogadores que entraram

Jamal Musiala: Depois de todas as discussões dos últimos dias, Musiala entrou em campo, como já havia acontecido contra o Colônia. Substituiu Bischof aos 76' e ainda finalizou uma vez. Sem nota.

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Luis Diaz: Também entrou aos 76', no lugar de Stanisic. Sem nota.

Tim Binder: Entrou no lugar de Ito. Sem nota.

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Noah Codjo-Evora: Entrou aos 81', no lugar de Karl. Sem nota.

Jonathan Tah: Substituiu Kim nos acréscimos. Sem nota.