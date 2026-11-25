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Muito desfalcado, o Bayern de Munique perdeu por 2 a 1 para o OSC Lille na quinta rodada da Champions League e sofreu sua primeira derrota na temporada. Confira as notas dos jogadores.

Vincent Kompany precisou improvisar, sobretudo no ataque, contra o Lille. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Alphonso Davies estavam fora por lesão, assim como o capitão Manuel Neuer. Jamal Musiala e Luis Diaz, recém-recuperados, só entraram na reta final.

Dayot Upamecano colocou o desfalcado Bayern na frente (15º minuto). O suposto empate do Lille, marcado por Ayase Ueda, foi corretamente anulado após intervenção do VAR por uma falta em Joshua Kimmich (46º minuto). Aos 62 minutos, Ueda marcou um gol válido e fez 1 a 1, antes de Aleksandar Pavlovic colocar o Bayern em desvantagem com um gol contra.

Após cinco rodadas, o Bayern ocupa a 15ª posição, com oito pontos. A distância para o oitavo lugar, que garante classificação direta às oitavas de final, agora é de dois pontos. O time ainda enfrentará Slavia Praga e Real Betis em casa, além do Manchester United fora.

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Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Jonas Urbig

Depois de brilhar no empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln, Urbig teve uma noite infeliz em Lille. Primeiro, fez uma boa defesa em finalização de Ueda (23º minuto). Depois, não pôde fazer nada nos dois gols sofridos. Nota: 3.

Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Josip Stanisic

Passou da esquerda para a direita na linha de quatro defensores. De início, mostrou mais disposição para atacar do que contra o Köln, mas seu rendimento caiu com o passar do tempo. Nota: 4.

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Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Dayot Upamecano

Depois de marcar três gols na Bundesliga, Upamecano também balançou a rede na Champions League: cabeceou um escanteio cobrado por Bischof para abrir o placar. O gol representou um recorde pessoal: ele nunca havia marcado quatro vezes em uma temporada. Também defendeu com muita atenção no primeiro tempo, mas começou a vacilar após o intervalo. Teve muita sorte aos 46 minutos: um recuo de cabeça mal executado por Upamecano resultou no suposto empate do Lille, corretamente anulado após intervenção do VAR por uma falta de Ueda em Kimmich. No empate que valeu, perdeu de vista o autor do gol, que apareceu às suas costas. Uma atuação de altos e baixos. Nota: 3.

Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Min-Jae Kim

Substituiu Jonathan Tah e teve uma atuação bastante segura. Nota: 3,5.

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Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Hiroki Ito

Atuando na lateral esquerda, fez seu sexto jogo na temporada e o segundo como titular. A falta de ritmo do japonês ficou evidente no início. Ao longo da partida, porém, Ito melhorou e fez, por exemplo, um corte importante diante de Mbappe aos 72 minutos. Nota: 3,5.

IMAGO

Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Joshua Kimmich

Mostrou empenho na marcação, mas não teve ações decisivas com a bola. Nota: 4.

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Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Tom Bischof

Contra o Köln, Bischof atuou em alguns momentos como substituto de Kane no ataque depois de entrar em campo. Diante do Lille, ocupou sua posição preferida ao lado de Kimmich. Cobrou o escanteio que resultou no gol de Upamecano para fazer 1 a 0, mas, fora isso, apareceu pouco. Nota: 4.

Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Lennart Karl

Era o único jogador de ataque consolidado que estava realmente em boas condições físicas, mas justamente ele teve uma atuação completamente abaixo do esperado. Karl não conseguiu fazer a diferença pela ponta direita. Antes do empate do Lille, marcou com pouca intensidade Nathan Ngoy, responsável pela assistência. Nota: 5,5.

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Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Aleksandar Pavlovic

Foi adiantado uma linha e mostrou presença física na função pouco habitual de camisa 10. O goleiro do Lille, Berke Özer, defendeu seus dois chutes de fora da área (14º e 27º minutos), antes de Pavlovic enfim colocar a bola na rede, mas na errada. Ao tentar afastar a bola depois de um chute de Ethan Mbappe na trave, marcou contra o gol da vitória do Lille. Nota: 5.

IMAGO

Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Nathaniel Brown

Mostrou disposição pela ponta esquerda, mas acabou sem qualquer efetividade. Nota: 5.

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Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Konrad Laimer

O versátil austríaco, que sabidamente pode jogar em quase todas as posições, assumiu de forma surpreendente o lugar de Kane como centroavante contra o Lille e pressionou os adversários sem parar. No início do segundo tempo, Laimer se desentendeu com Alexsandro e caiu após uma ameaça de cabeçada. Segundos depois, derrubou Ngoy com uma entrada ostensiva e recebeu cartão amarelo. Laimer também apareceu uma vez com perigo diante do gol, mas, livre de marcação, parou em Özer (26º minuto). Após as três substituições aos 76 minutos, voltou à sua posição habitual na lateral direita. Nota: 4.

Bayern de Munique, notas contra o OSC Lille: Jogadores que entraram

Jamal Musiala: Depois de todas as discussões dos últimos dias, Musiala entrou em campo, assim como havia ocorrido contra o Köln. Substituiu Bischof aos 76 minutos e ainda deu um chute. Sem nota.

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Luis Diaz: Também entrou aos 76 minutos, no lugar de Stanisic. Sem nota.

Tim Binder: Entrou no lugar de Ito. Sem nota.

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Noah Codjo-Evora: Entrou no lugar de Karl aos 81 minutos. Sem nota.

Jonathan Tah: Substituiu Kim nos acréscimos. Sem nota.