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Onde Mauro Icardi voltará a jogar? É uma pergunta que muitos torcedores italianos fazem diante das notícias constantes que apontam para o retorno do ex-atacante do Galatasaray à Serie A como jogador livre no mercado.

Fala-se muito em Como, Milan, Juventus, Napoli e até Inter, após as declarações do jogador. No entanto, segundo a Bild, na Alemanha, a Itália pode não ser o destino do ex-capitão da Inter, que, nos últimos dias, entrou na mira do Bayern de Munique.

LIVRE NO MERCADO - Icardi ficou sem contrato depois que seu vínculo com o Galatasaray terminou oficialmente no início de julho, sem que as partes chegassem à tão esperada renovação. Na época, o argentino pedia um contrato de vários anos por valores próximos aos mais de 10 milhões de euros que já recebia pelo acordo anterior.

PROBLEMAS NO ATAQUE - O Bayern de Munique enfrenta um problema evidente no ataque, com muitas lesões. A de Harry Kane, sobretudo, deve afastá-lo por um longo período e preocupa especialmente para o início de 2027. Por isso, o clube começou a procurar no mercado um centroavante que possa substituir o inglês durante sua ausência, aceitar um lugar no banco quando ele voltar e tenha experiência internacional comprovada. Icardi reúne todas essas características.

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OS CLUBES ITALIANOS - Como mencionado, Icardi havia afirmado à imprensa que se ofereceu à Inter até mesmo para ser a quinta opção no ataque, mas, no momento, o clube não procura um artilheiro para acrescentar ao elenco. O Milan busca jogadores bem mais jovens, enquanto a Juventus tem dúvidas sobre como ele se encaixaria com Luciano Spalletti. Allegri não descartaria Icardi no Napoli como reserva de Hojlund, mas o Como pode ser o destino mais viável, já que a lesão de Kean é mais grave do que o previsto e o clube precisará buscar no mercado um reserva para Douvikas.