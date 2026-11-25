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O Bayern de Munique tomou a medida incomum de divulgar um comunicado oficial para tratar das especulações sobre a saúde de Jamal Musiala. O clube se reuniu nesta semana com os representantes do jogador para esclarecer a cronologia de seu quadro médico e a situação da relação profissional entre as partes.

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Esclarecimento sobre a cronologia do quadro médico

O campeão alemão considerou necessário se manifestar após uma série de notícias sobre quando exatamente Musiala e o clube tomaram conhecimento de seus problemas neurológicos . Para esclarecer a situação, o clube confirmou que o jogador de 23 anos passou pela primeira vez por exames médicos devido a "sintomas semelhantes aos de crises de ausência" em 22 de abril de 2025. A cronologia foi apresentada para rebater sugestões de que o quadro já era conhecido havia mais tempo sem a devida intervenção.

Em comunicado conjunto divulgado com a 11WINS, que representa o jogador, o clube afirmou: "Ontem (terça-feira), houve uma reunião construtiva entre o Bayern de Munique e os representantes de Jamal Musiala. Para ambas as partes, a saúde do jogador está acima de tudo. Musiala está recebendo todo o apoio em sua recuperação."

Conversas construtivas com os representantes

Além das preocupações imediatas com a saúde, a reunião permitiu às partes discutir o futuro de longo prazo do jogador da seleção alemã. Apesar das especulações sobre seu estado físico, o clube descreveu as conversas com os representantes de Musiala como "construtivas" e conduzidas "em espírito de parceria". Isso indica que, embora a saúde seja o foco no momento, a relação profissional entre as partes permanece intacta.

O comunicado oficial concluiu: "O Bayern e os representantes de Musiala concordaram em continuar as conversas em parceria e de forma confidencial."

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Apoio da cúpula do clube

Segundo a Sky Germany, a decisão de divulgar tantos detalhes teria o respaldo das figuras mais influentes da Allianz Arena. De acordo com as informações, o presidente honorário Uli Hoeneß e o ex-CEO Karl-Heinz Rummenigge apoiam integralmente o conteúdo do comunicado. O envolvimento dos dois mostra a seriedade com que o clube trata a situação, já que Musiala é visto como peça central de seus projetos futuros.

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Max Eberl, membro da diretoria responsável pelo futebol, também tem defendido o jogador em visitas recentes a fã-clubes. A cúpula do Bayern quer proteger um de seus principais ativos, especialmente após Musiala assinar, em fevereiro de 2025, uma lucrativa renovação de contrato que o mantém no clube até 2030.

Foco na recuperação e no futuro

Esclarecida a cronologia do quadro médico, o foco agora se volta inteiramente à recuperação de Musiala. O clube não informou uma data específica para seu retorno e ressaltou que o bem-estar do jogador é a única prioridade. A cautela é necessária diante da complexidade dos transtornos neurológicos funcionais e das "ausências" que o jogador apresentou durante o período em que esteve afastado. Musiala continua sendo peça fundamental nos planos de Vincent Kompany para quando estiver apto a voltar a campo.