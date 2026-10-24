Bayern de Munique divulga comunicado oficial sobre a saúde de Vincent Kompany após treinador sofrer um colapso no centro de treinamento

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O Bayern de Munique deu uma atualização importante sobre o estado de saúde de seu técnico, Vincent Kompany, após um incidente assustador na sexta-feira. O treinador belga observava a equipe reserva do clube quando ocorreu a emergência médica, que levou ao seu transporte imediato para receber tratamento especializado.

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Kompany é hospitalizado após emergência médica

O Bayern confirmou que Kompany está passando por exames médicos após sofrer um colapso nas instalações de treinamento do clube. O incidente ocorreu enquanto o ex-capitão do Manchester City acompanhava o treino da equipe reserva na sexta-feira. Segundo relatos, Kompany foi transportado de helicóptero após o ocorrido, embora seu estado seja agora descrito como estável. O Bayern divulgou um comunicado oficial informando que ele permanecerá sob cuidados médicos por enquanto.

“Vincent Kompany precisou de atendimento médico após sofrer um colapso durante um treino da equipe reserva do FC Bayern na sexta-feira. O técnico da equipe principal acompanhava a atividade dos reservas. Kompany está passando por exames detalhados no hospital e permanecerá sob cuidados médicos. Sua comissão técnica ficará responsável pelos treinos e jogos até segunda ordem”, diz o comunicado oficial do clube, publicado em seu site oficial.

Max Eberl prioriza a recuperação do técnico

As palavras do dirigente refletem a postura cautelosa do Bayern, que quer garantir que seu técnico esteja plenamente recuperado antes de voltar ao ambiente de alta pressão da Allianz Arena. A equipe médica deve realizar uma série de exames detalhados para determinar a causa exata do colapso e acompanhar possíveis efeitos persistentes do vírus que ele contraiu no início deste mês.

Ao comentar a situação, Max Eberl, diretor de futebol do Bayern, ressaltou que o clube não apressará a volta do técnico ao trabalho. “A saúde de Vincent Kompany é nossa prioridade máxima. Nós, do FC Bayern, faremos tudo o que pudermos para garantir que ele se recupere rapidamente. Vinnie está recebendo todos os cuidados médicos e o apoio necessários, além de todo o tempo de que precisa. Sua comissão técnica, na qual temos total confiança, assumirá suas funções. Todos nós, do FC Bayern, desejamos uma rápida recuperação a Vinnie”, afirmou.

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Problemas recentes com uma infecção viral

A saúde de Kompany tem sido assunto em Munique há vários dias. Após uma convincente vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig, o técnico não participou das entrevistas depois da partida por causa de sua condição física. Seu auxiliar, Aaron Danks, já havia assumido as entrevistas coletivas e observado que o técnico sofria de fadiga intensa e dores nas pernas causadas pela infecção.

Próximas partidas SCF Bundesliga 12:30 FCB

Ao falar sobre sua saúde após o empate com o Arsenal no meio da semana, Kompany admitiu que talvez tivesse se esforçado além da conta durante a recuperação. “Como treinador, você sempre quer fazer tudo e fazer tudo. Peguei um vírus bem forte na semana passada, então, é claro, não dei ouvidos ao meu corpo. Até que, em determinado momento, o corpo disse: ‘Agora pare!’”, explicou.

Comissão técnica comandará a equipe principal

Com Kompany afastado, a responsabilidade de manter o bom momento do Bayern cabe a seus auxiliares de confiança. O clube manifestou total confiança na comissão técnica para conduzir a equipe durante este período de incerteza. A mudança ocorre em um momento de calendário cheio, mas a direção insiste que o belga não sofrerá pressão para voltar antes da hora. Embora a equipe sinta falta das orientações e da presença marcante do técnico nos treinos enquanto se prepara para o difícil compromisso fora de casa contra o SC Freiburg, no domingo, pela Bundesliga, todos no clube seguem unidos em colocar sua saúde e seu bem-estar a longo prazo acima de tudo.