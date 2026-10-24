No X, o maior campeão alemão escreveu que o treinador está "sob cuidados médicos". O comunicado prossegue: "Vincent Kompany precisou receber atendimento médico na sexta-feira após sofrer um colapso durante o treino da equipe amadora do Bayern de Munique. O treinador da equipe principal estava acompanhando a atividade do segundo time. Kompany passará por exames detalhados no hospital e permanecerá sob cuidados médicos. Até segunda ordem, sua comissão técnica ficará responsável pelos treinos e jogos."

Max Eberl, diretor de futebol do Bayern, disse: "A saúde de Vincent Kompany é nossa maior prioridade. Nós, do Bayern de Munique, faremos tudo para que ele se recupere rapidamente." Kompany receberá "todos os cuidados médicos e o apoio necessários, além de todo o tempo de que precisar. Sua comissão técnica, na qual confiamos plenamente, assumirá suas funções. Todos nós, do Bayern de Munique, desejamos uma rápida recuperação a Vinnie."

Mais cedo, Bild e Sky haviam noticiado que Kompany foi levado a um hospital de Munique acompanhado por um médico de emergência. Um helicóptero também pousou no centro de treinamento do Bayern, na Säbener Straße, mas acabou não sendo necessário.

Kompany vinha enfrentando nos últimos dias uma infecção viral. Por isso, perdeu, entre outras atividades, o último treino e a entrevista coletiva antes do jogo contra o Arsenal pela Liga dos Campeões (2 a 2).

Kompany estava doente nos dias que antecederam o jogo contra o Arsenal

O auxiliar de Kompany, Aaron Danks, concedeu a entrevista coletiva antes do jogo contra o Arsenal. Na terça-feira, ele disse sobre o treinador: "É muito importante que ele descanse." Kompany havia, entre outras coisas, "sentido dores nas pernas".

Na partida, porém, o belga voltou a ocupar o banco de reservas na Allianz Arena. Kompany explicou sua doença: "Como treinador, a gente sempre quer fazer tudo. Peguei um vírus bem forte na semana passada e, claro, não ouvi meu corpo. Até que, em algum momento, o corpo disse: agora chega!"

Getty Images

Em consequência do colapso, a partida do segundo time do Bayern contra o DJK Vilzing, pela Regionalliga, foi cancelada neste fim de semana. O clube informou a decisão na noite de sexta-feira.

O Bayern chegou a um acordo com o adversário para adiar a partida, em conjunto com a Federação Bávara de Futebol. O jogo estava marcado para sábado, às 14h, no estádio da Grünwalder Straße. Nenhum motivo foi informado, mas, segundo o Bild, a causa foi o colapso de Kompany. A reportagem afirma que várias pessoas presentes no treino ficaram "em estado de choque" depois do ocorrido.

Segundo o tz e o Münchner Merkur, Kompany já havia ido ao hospital uma vez na semana passada, mas os resultados dos exames deram negativo.